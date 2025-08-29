El fuego descontrolado obliga a evacuar dos núcleos de Bédar y declaran la emergencia

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha elevado, a las 05:46 horas de hoy viernes, la fase de emergencia a situación operativa 1 en la provincia de Almería, debido a un incendio declarado en el Paraje de las Cubillas, en Lubrín. Esta fase se activa cuando un fuego, aunque controlable con los medios de la Junta, exige medidas de protección para las personas y los bienes no forestales, como es el caso de las cinco personas que han sido desalojadas de forma preventiva. El primer aviso de los vecinos a emergencias 1-1-2 se produjo anoche, sobre las 23:00 horas.

Un dispositivo a contrarreloj

El operativo, que ha contado con la coordinación de la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), ha procedido al desalojo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos en la localidad de Bédar. Efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) han desplegado en la zona once grupos de especialistas, cinco vehículos y cinco técnicos, además de la Unidad Médica de Incendios Forestales. Se espera que los medios aéreos se incorporen a las labores de extinción con la llegada del amanecer, intensificando la lucha contra un fuego avivado por el fuerte viento.

La lucha contra el viento

Incendio en Alcarria, en Lubrín / Víctor Visiedo

La situación es especialmente compleja debido a los fuertes vientos que soplan en la zona, con rachas que pueden alcanzar los 38 km/h cerca del fuego. Aunque los medios aéreos no pueden operar durante la noche, el dispositivo terrestre trabaja sin descanso para tratar de cercar las llamas. La visibilidad del incendio desde diferentes puntos del Levante almeriense, como Vera, Antas o Mojácar, da una idea de la magnitud del siniestro. La memoria de otros incendios cercanos, como el del paraje El Pocico la semana pasada o el de Cortijo El Marchalico en julio, mantiene la máxima alerta entre los vecinos y las autoridades.

Un amplio dispositivo

Un amplio y coordinado dispositivo se ha desplegado para combatir el incendio, formado por 11 grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, tres técnicos de operaciones, un técnico de supervisión, un encargado y un agente de medio ambiente. Este equipo del Plan Infoca trabaja con el apoyo de cinco autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología, a los que se suman los Bomberos de Levante en las labores de extinción.

Almería en alerta por los incendios

La provincia se encuentra en un estado de alerta constante por la recurrencia de incendios en la misma área durante las últimas semanas, lo que genera una gran preocupación entre los vecinos. Para facilitar la información, la Agencia de Emergencias de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía una plataforma con datos en tiempo real sobre los incendios en la región. A través de este portal, se puede consultar el estado de los fuegos y los medios desplegados, lo que permite a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias.