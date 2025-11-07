La 'fuente del robo' de Almería: Se llevan hasta las boquillas y no es la primera vez

Delincuentes del metal han dejado su sello en la fuente del parque de Oliveros de la que se han llevado buena parte del sistema hidráulico y de los surtidores de agua. No es el primer episodio que sufre este elemento ornamental, pese a su céntrico emplazamiento, ni la primera vez que la empresa mantenimiento de fuentes contratada por el Ayuntamiento de Almería se ve obligada a restituir las piezas y a reparar averías, también causadas por los actos vandálicos hasta el punto de que hay vecinos que demandan la instalación de cámaras de seguridad en un espacio en el que, por otro lado, suele ser habitual la presencia de personas sin techo.

Sin hacer referencias a esta última problemática de compleja solución, el concejal de Zonas Verdes, Juanjo Segura, ha lamentado el “mobiliario urbano es el principal blanco de los actos vandálicos”, poniendo en conocimiento a través de sus redes sociales el nuevo “robo de la fuente de Oliveros”.

El edil detalla la sustracción de parte del circuito hidráulico y boquillas. “La fuente estaba en marcha, les da igual que tenga agua o no. Así , prácticamente todos los días”. Y es que el vandalismo y el negocio de la delincuencia metálica está dejando su sello en la capital almeriense y ningún barrio está escapando. El Zapillo y Nueva Almería, o los más alejados como Costacabana o La Cañada, forman parte de los ‘distritos del metal’ donde las arquetas e imbornales de la red de pluviales vuelan.

La denuncia del concejal, realizada a modo de queja y con clara de intencionalidad de remover conciencia cívica, ha sido aprovechada por otros usuarios para dejar patente otros problemas subyacentes en este espacio verde de Oliveros, apuntando el la utilización de la fuente a modo de aseo. “Una mujer de mediana edad, a las ocho de la mañana, se estaba bañando desnuda en la misma fuente. Suelen hacer la colada algunas personas, que usan la barandilla de tenderete. Sin vigilancia, es fácil que ocurran estas cosas", apunta un ciudadano.