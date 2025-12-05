Qué ocurrió en Garrucha: cronología y claves del caso del menor hallado en un búnker

Primero fueron los mensajes urgentes en redes buscando a Lucca y a su madre, después el despliegue policial en la playa y, finalmente, el peor desenlace: el cuerpo sin vida de un niño de cuatro años fue hallado en la noche del martes dentro de un búnker de la Guerra Civil ubicado en la franja costera entre Garrucha y Mojácar. La Guardia Civil detuvo tras el hallazgo a la madre del pequeño —empleada en un conocido restaurante de la zona— y a la pareja de esta, cuya posible implicación en los hechos se investiga. El menor había comenzado el curso escolar con el trimestre ya iniciado, a finales de septiembre. La principal hipótesis es la de muerte violenta, mientras el procedimiento avanza bajo secreto de sumario.

La alerta por desaparición y el operativo de búsqueda

La secuencia se activó horas antes, en torno a las 20:10 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por la desaparición del niño en circunstancias descritas como preocupantes. A partir de ese momento se puso en marcha un dispositivo en el que participaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que comenzaron a rastrear la zona del litoral y los accesos a la playa.

Mensaje en redes sociales solicitando ayuda para encontrar a la madre de Lucca. / DDA

La búsqueda se prolongó durante más de dos horas hasta que, alrededor de las 23:30 horas, los agentes localizaron el cuerpo del menor en el interior del búnker situado junto a la arena.

La detención tras el hallazgo

Según las fuentes consultadas, la información facilitada por la propia progenitora resultó clave para orientar la búsqueda hacia ese punto concreto de la costa. Tras el hallazgo, el acceso a la estructura quedó acordonado y se llevó a cabo una inspección ocular durante la madrugada, mientras se iniciaban las primeras diligencias y tomas de declaración.

Búnker de la Guerra Civil en Mojácar donde fue encontrado el pequeño Lucca. / EFE / Carlos Barba

La madre del niño fue una de las primeras personas interrogadas y quedó detenida posteriormente junto a su pareja, que se encontraba con ella esa noche. Fuentes de la investigación precisan que el hombre no es el padre biológico del menor, que se encuentra fuera de la provincia de Almería. La mujer, empadronada en Garrucha, residía en la actualidad en otro municipio costero del Levante almeriense.

Orden de alejamiento y antecedentes sin confirmar

Las mismas fuentes confirman que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre, lo que incorpora un elemento significativo a la instrucción, ya que le prohibía acercarse a ella. Fuentes próximas al entorno señalan además posibles antecedentes relacionados con presuntos episodios de maltrato al menor, extremos que deberán ser aclarados en sede judicial y que, por el momento, no han sido confirmados oficialmente por la Guardia Civil.

La búsqueda también se movió en redes

Desde primeras horas de la noche, familiares y allegados habían comenzado a difundir mensajes de búsqueda en redes sociales. En ellos se pedía ayuda para encontrar a la madre y al niño, se explicaba que habían estado en la playa y se describía la situación como desesperada, llegando a hablar de mensajes “escalofriantes” enviados a un familiar. En algunos de esos textos se incluía un número de teléfono para aportar cualquier información. Tras conocerse el fallecimiento, buena parte de esas publicaciones fueron eliminadas o editadas.

Consternación municipal y cautela institucional

El alcalde de Garrucha, visiblemente afectado, relató ante las cámaras el impacto del suceso en el municipio y en el propio operativo. Afirmó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la desaparición en torno a las diez y media de la noche y que se organizó un dispositivo conjunto con Protección Civil, Policía Local de Garrucha y Vera y Guardia Civil para recorrer la playa.

Minuto de silencio por la muerte de Lucca en Garrucha. / Victor Visiedo

El regidor explicó que vio el cuerpo del menor ya entrada la noche y reconoció que “cuesta ver un cuerpo tan pequeño”, subrayando que el pueblo está “consternado” y “hecho polvo”. También pidió prudencia ante los rumores sobre supuestas confesiones, señalando que no han sido confirmados por la autoridad competente.

La voz de la familia entre lágrimas

La familia del niño, rota de dolor, expresó su conmoción a través de las palabras del abuelo materno, que defendió entre lágrimas que la madre quería a su hijo y apuntó a la pareja de esta como responsable, antes de romper a llorar y no poder continuar la declaración. Estas manifestaciones se incorporan al clima de consternación que se vive en el entorno más cercano del menor, aunque la investigación deberá determinar la veracidad o no de cada versión.

La autopsia y las próximas horas serán claves

En el plano forense, la autopsia será la que determine la causa exacta de la muerte, el momento en que se produjo y si existieron lesiones previas relevantes. Los investigadores trabajan para reconstruir la cronología completa de la noche del martes y establecer el grado de implicación de cada uno de los dos detenidos, así como el recorrido que siguieron antes de llegar al punto donde fue localizado el menor.

Por ahora, la Guardia Civil mantiene la mayor reserva y no ha ofrecido detalles adicionales sobre el avance de las diligencias. Las fuentes consultadas recuerdan que los dos detenidos pueden permanecer hasta 72 horas en dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial, plazo en el que se concentrará la práctica de las principales pruebas iniciales y la toma de declaraciones clave.