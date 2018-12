La Junta ‘autoriza’ a crear las colonias de gatos bajo control de voluntarios al Ayuntamiento de Almería

Los colectivos en defensa de regularizar las colonias de gatos callejeros en Almería no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Y ahora cuenta con el pleno respaldo de la Junta de Andalucía que, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, invita al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha en el término municipal el sistema de captura, esterilización y retorno (CER), que permanece suspendido, precisamente por las objeciones que desde el Consistorio almeriense se asegura existen en la normativa andaluza vigente.

El escrito de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a favor de la instauración de las colonias controlados por voluntarios y voluntarias ha sido presentado esta semana por la Plataforma Seven Lives en una reunión mantenida el pasado miércoles con el equipo de gobierno municipal. Explican que la aplicación del método CER debe considerarse como una actuación medioambiental urbana más del Ayuntamiento sin ajustarse a las normas de tenencia de animales andaluzas. “Si bien la mayoría de las normas autonómicas tienen por objeto regular las condiciones de bienestar y protección de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos y, en particular, de los animales de compañía, lo regulado en dichas normas no puede ser aplicado a los gatos ferales, ya que no es un gato abandonado, ni perdido, ni lleva acreditación que lo identifique, ni va acompañado de persona alguna, ni puede ser, por tanto, equiparado al gato doméstico que convive con nosotros en el hogar”.

Es por ello, que tras la consecución del respaldo del departamento andaluz, la plataforma defiende la inclusión de la nueva ordenanza municipal, aún sin entrar en vigor, de las colonias controladas como han hecho ya otras grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Córdoba, Cádiz, Huelva, Alicante, Girona, Vitoria, Zamora, Orense o Gijón, a través de la oportuna ordenanza municipal o mediante acuerdo plenario, considerando el CER “como el único método ético que ha demostrado ser eficaz para el control de la población felina, mejora de su calidad de vida y, con ello, la eliminación de molestias para el vecindario y reducción de riesgos sanitarios”.