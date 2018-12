Una oleada de envenenamientos acaba en tres meses con más de 200 gatos

La plataforma anima a las cuidadoras de colonias ferales, en el caso de ser afectadas, a recurrir a la Policía Nacional. “Denunciar es gratuito, llamar a la Policía también, que vengan y hagan –explican– atestado de los cuerpos e informarles que los vivos se han llevado a una clínica veterinaria para su estudio. Es vital aportar el informe veterinario también. Si no lo hacemos, sólo son números..., y esto no puede quedar así”.Los últimas muertes registradas este pasado jueves corresponden a gatos de una colonia situada en las proximidades del Centro Comercial Mediterráneo y la calle Haza de Acosta, que con anterioridad han sufrido ambas envenenamientos en los últimos meses.

“No es un caso aislado, ni casual”, por lo que la Federación Animal se ha prestado a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, en materia de medio ambiente. Además, la Plataforma ha mantenido una reunión con la Secretaría de la Subdelegación del Gobierno, así como con el Ayuntamiento de Almería, administraciones que han sido informadas y a las que se le ha facilitado el “mapa del infierno”, que ilustra esta información, donde quedan recogidas las colonias víctimas de envenenamiento. Seven Lives recuerda a los titulares de las fincas donde se están masacrando las colonias de gatos “son responsables civiles de lo que acontece”, unas obligaciones que también, inciden, son competencia del Ayuntamiento de la capital, del que esperan medidas, al menos de concienciación, que pongan coto a esta “brutalidad”.

“Les están matando del modo más cruel y vil, rastreramente y agónicamente. No sabemos quién”, explican desde Seven Lives, que ya ha difundido por las redes sociales los casos que han afectado a las colonias de gatos ferales, cuyas cuidadoras han formulado denuncias ante la Policía Nacional y recibido el informe de toxicología por parte de veterinarios. “Si se hubiera hecho una denuncia por cada envenenamiento, aportando un informe veterinario y los resultados de los análisis, estaríamos hablando de una magnitud del suceso que roza lo inverosímil y que desborda cualquier explicación razonable”, considera la protectora de animales, para la que las cifras contrastadas, esos más de 200 gatos, a los que se suman cuatro perros fallecidos por ingerir raticidas u otras sustancias mortales, tienen peso suficiente para ser calificado de “alarma social”.

La Plataforma Seven Lives ha denunciado una oleada de envenenamientos en la capital de Almería, que ha provocado la muerte agónica a más de doscientos gatos asilvestrados en los tres últimos meses. Una cifra escandalosa que distribuye por cuarenta puntos diferentes de la ciudad este delito sobre maltrato animal, pero que también atenta contra el medio ambiente y la salud pública. De hecho, uno de los envenenamientos ha sido en la calle Haza de Acosta, al lado de una guardería.

Los ‘presupuestos engatusados’ esperan la aplicación del CER

Los gatos ferales de la capital tienen buena parte de responsabilidad de que el Ayuntamiento de Almería disponga de los presupuestos de 2019 aprobados en Pleno. Salieron adelante con el respaldo que el Partido Popular obtuvo de la concejal no adscrita, Mabel Hernández, quien a su vez condicionó su voto a favor a la puesta en marcha del sistema CER, que no es otra cosa que el reconocimiento y respaldo a las cuidadores de las colonias felinas que emplean el método de captura, esterilización y retorno para mantener controladas las poblaciones de gatos, necesarias, por otra parte, para evitar plagas de insectos o roedores en cualquier urbe. Dos de los colectivos que viene lidiando desde hace tres años con el Ayuntamiento para la implantación de este sistema es la Plataforma Seven Lives y Escuadrón Kats.

El propio alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, admitía tras la celebración de la sesión plenaria de los presupuestos cierta tardanza en culminar la tramitación de la nueva ordenanza municipal de tenencia de animales para su entrada en vigor y el “compromiso firme” de implantar el CER en la ciudad a través de la misma. Miembros de la plataforma han mantenido una reunión este pasado jueves con la concejal del ramo, Carolina Lafita, y con Hernández de la que, de forma sorpresiva, no han salido de este encuentro con satisfacción al entender que las sugerencias de la edil se resumen en “marear la perdiz”. Entre ellas, la creación de una “mesa de trabajo” y solicitar informe al Consejo Consultivo de la Junta, algo innecesario, en opinión de la Plataforma, que cuenta con escritos de respaldo, tanto políticos como técnicos, del Gobierno andaluz.