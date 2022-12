El churrero premiado con 'El Gordo' en Roquetas: "Hasta el lunes no volvemos a abrir"

Antonio Pomares es el dueño de la Churrería Amanecer. Estaba sirviendo en la terraza cuando, tras cantarse 'El Gordo', volvía a entrar en el establecimiento y se encontraba un panorama totalmente distinto al que dejó.

"Yo estaba atendiendo y cuando vuelvo a entrar... veo a una tirada por el suelo, a la otra igual por otro lado. Y nada, hemos mirado los décimos y sí, nos hemos percatado de que nos ha tocado la Lotería. Bueno, El Gordo".

Él no lo compró, fue Sonia, trabajadora del establecimiento. Y ahora toca repartirlo entre cuatro empleados: "El décimo lo compró mi amiga. Bueno, es trabajadora de la churrería. Aunque tenemos una gran amistad. Ella lo compró porque le gustaba mucho a su abuelo. Le tiene mucha fe. Por poco le da un 'yuyu' porque se ha empezado a acordar de su abuelo y yo creía que estaba bajando".

Antonio tiene claro que la churrería va a seguir abierta, pero no vayan hasta la semana que viene: "Hoy es jueves. Sí. Abrimos todos los días, pero hasta el lunes no volvemos a abrir. Me lo voy a tomar de descanso. No me voy a tomar unas vacaciones largas, aunque para mí estos tres o cuatro días lo son", asegura Antonio.

El propietario tiene claro a lo que va a destinar el dinero: "Lo vamos a empezar a pagar letras, pero te da un empujón muy grande. Es un décimo a repartir entre cuatro. Es un buen pellizco".

Y ahí está Sonia. Y ella está más rota de emoción aún: "En la vida nunca me había tocado nada". Seguirá sin creérselo mucho tiempo, pero le acaba de solucionar una buena parte de su vida: "Ya tengo mi casa pagada, me la había comprado en septiembre y estoy que no me lo puedo creer".