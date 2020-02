El guardia civil acusado de denunciar a un vecino por enemistad niega el relato de la Fiscalía

El guardia civil que se enfrenta a seis años de prisión por emitir hasta cuatro expedientes sancionadores falsos contra un vecino con el que tenía una "enemistad manifiesta" ha negado, durante la vista oral celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Almería. los presuntos hechos por los que lo acusa la Fiscalía.

El agente ha señalado que los primeros boletines de denuncia fueron redactados "a posteriori, no en el lugar de los hechos", debido a que tuvo que atender antes un accidente en San Agustín, El Ejido (Almería), que le había sido comunicado.

Ha negado que se trasladase junto a su compañero desde la Comandancia de Almería a San Agustín pasando por la vía del parque Nicolás Salmerón de la capital almeriense -algo que su compañero ha rebatido-, incidiendo en que tomaron otro camino por la carretera N-344 por "motivos de seguridad".

Ha asegurado, pese a que su compañero lo ha negado, que se encontraron con otro coche accidentado con matrícula alemana, y que llegaron a San Agustín "yendo a una velocidad un poco superior a la permitida", tras dar el alto al coche de la víctima, sin que éste parase, y comprobar que no había pasado la ITV.

"No sé por qué ha dicho eso", ha respondido a la fiscal sobre por qué su compañero relata que no vio la supuesta infracción de la víctima, por lo que la denuncia se hizo sólo con los datos aportados por el acusado el 11 de marzo de 2017.

Sobre los otros dos boletines de denuncia, expedidos el 7 de abril de 2017, ha negado asimismo que aguardase durante media hora en las proximidades de la vivienda de su vecino, en el barrio almeriense de Retamar, a que éste saliese para poder actuar, afirmando que suele acudir por allí por si tiene que "rellenar alguna papeleta".

Ha reconocido que modificó el lugar en el que denunció a su vecino porque la potestad para sancionar por no haber pasado la ITV es de la Jefatura Provincial de Tráfico, y lo hizo para "ahorrar trámites a la administración", evitando que pasase antes por el Ayuntamiento de Almería, añadiendo que hizo lo mismo con el segundo boletín, por no llevar puesto el cinturón, porque de no haber coincidido la ubicación, "sí que hubiese tenido un problema".

"Nunca he dejado en indefensión a esta persona", ha sostenido, aseverando que las diferentes consultas de la matrícula del vehículo de la víctima, realizadas desde el mes de febrero de 2017, se corresponden con su modo de actuar habitual cuando observa una "anomalía". "Lo he hecho con decenas de vehículos", ha incidido.

El denunciante ha contradicho todo este relato, apuntando, como su mujer más tarde, que los problemas comenzaron por unas obras, tras las que el guardia civil le dijo, supuestamente, que le "buscaría". Ha negado que utilizase el coche por la vía, y a la hora, incluidas en las dos primeras denuncias, reconociendo que en el segundo caso era cierto que no llevaba el cinturón ni había pasado la ITV, pero insistiendo en que el guardia lo espero por su "enemistad manifiesta".

El teniente que llevó a cabo la investigación interna de la Benemérita sobre este caso, ha afirmado que era "imposible" que el coche patrulla estuviese en el primer caso donde afirma el Guardia, y que la N-344 está en "sentido diametralmente opuesto" a San Agustín, que la dueña del coche con matrícula alemana negó haber sido asistida, y que las consultas a la PDA demostrarían un "especial interés en saber la situación legal y documental" del vehículo en concreto.

Ha dicho que hubo un nuevo intento de denuncia el 13 de abril de 2017, pero el vehículo ya había pasado la ITV el día antes.