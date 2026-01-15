La Guardia Civil rescata a cuatro ocupantes de un vehículo atrapado por la nieve en Calar Alto

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han auxiliado a cuatro personas —un varón, dos mujeres y una menor de edad— que quedaron atrapadas con su vehículo debido al temporal de nieve en la carretera AL-4404, a su paso por la zona de Calar Alto, en el término municipal de Gérgal.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado día 14, sobre las 16:30 horas, cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios (062) recibió el aviso y movilizó a una patrulla en servicio hacia el punto de la incidencia. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el turismo se encontraba atrapado en el arcén, rodeado por un espesor de cerca de 30 centímetros de nieve.

Tras comprobar que los cuatro ocupantes se encontraban en buen estado de salud, los guardias civiles procedieron a realizar las maniobras de rescate. Mediante el uso de una eslinga atada al vehículo oficial, lograron traccionar el coche atrapado hasta ponerlo nuevamente en la calzada, permitiendo así que la familia pudiera reanudar su marcha con seguridad.

A raíz de este suceso, desde la Comandancia han insistido en extremar las precauciones. Recomiendan a los ciudadanos consultar las predicciones meteorológicas y el estado de las vías antes de iniciar cualquier viaje a la montaña, así como revisar los neumáticos y llevar siempre cadenas si existe riesgo de nevadas. También aconsejan viajar con el depósito de combustible lleno, ropa de abrigo y batería suficiente en los teléfonos móviles para poder alertar al 062 o al 112 ante cualquier emergencia.