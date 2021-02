Se avecina un puente del Día de Andalucía extraño. Diferente al del año pasado, cuando ya se hablaba a diario del coronavirus pero aún no había afectado a la vida cotidiana de los almerienses. Este año hay que consultar las restricciones vigentes en cada municipio antes de planear unos días de descanso.

Este jueves a mediodía está prevista una nueva reunión del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto para analizar la evolución de la incidencia de la COVID en la provincia. Según los datos actuales, tan solo 14 municipios siguen por encima de la tasa que marca el límite para el cierre perimetral ( 500 casos por cada 100.000 habitantes). Son Lúcar, Paterna del Río, Vera, Los Gallardos, Balanegra, Viator, Felix, Pulpí, Urrácal, Adra, Ohanes, Vélez-Rubio, Tíjola y Garrucha.

Así pues, a no ser que bajen su tasa este jueves (Vélez-Rubio, Tíjola y Garrucha están a punto de poder lograrlo) el cierre perimetral afectaría a 87.034 almerienses que no podrían salir de su municipio durante estos días festivos (el 11,96% de los 727.945 habitantes de la provincia).

El resto, casi el 90% de los habitantes de Almería (640.911 personas) podrán moverse libremente por la provincia, pero se mantiene la prohibición de salir de ella ni visitar los municipios que mantengan el confinamiento perimetral.

Pero la peor parte se la llevan los vecinos de Lúcar y Paterna del Río, que son los únicos dos municipios que siguen por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y tendrán cerrados los bares y comercios.

Donde seguro que no faltarán los clientes será en los bares y restaurantes de Armuña de Almanzora, Urrácal, Antas, Bayárcal, Tíjola, Vera y Senés que podrán volver a abrir la persiana tras varias semanas cerrados en algunos casos.

19 pueblos saldrán del cierre perimetral

Si se mantienen los datos de este miércoles, al menos 19 municipios saldrán del cierre perimetral. Un respiro para sus vecinos, que podrán desplazarse por la provincia después de mucho tiempo. Ya han conseguido bajar de los 500 casos por cada 100.000 personas Senés, Armuña de Almanzora, Antas, Bayárcal, Turre, Turrillas, Bacares, Purchena, Huércal de Almería, Partaloa, Almería, Carboneras, Abrucena, Alhama de Almería, Olula del Río, Cuevas del Almanzora, Mojácar, Laujar de Andarax y Bédar.

No obstante, la reducción de restricciones a nivel municipal no supone, por el momento, la relajación de las medidas establecidas para el ámbito autonómico. Sigue prohibido salir de la provincia de residencia, las reuniones de más de cuatro personas que no sean convivientes (tanto en exteriores como interiores) y se mantienen vigentes los aforos y horarios para los establecimientos (hasta las 18:00 horas los no esenciales), así como el toque de queda desde las 22:00 a las 6:00 horas. Según ha anunciado el Gobierno andaluz, estas medidas se prologarán hasta el 4 de marzo.

La reunión del Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública se celebrará este jueves a mediodía, según fuentes de la Delegación de Salud. Lo que no han precisado es si las medidas aprobadas entrarán en vigor este mismo viernes (como ocurrió la semana pasada) o si lo harán el sábado como era lo habitual hasta ahora.