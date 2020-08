Toque de atención al campo almeriense tras la muerte por calor de un jornalero en Lorca

Ana Blandón, hermana de Eleazar Blandón, el temporero nicaragüense que murió de un golpe de calor el pasado sábado en Lorca (Murcia), ha dicho este jueves que su hermano no habría fallecido si hubieran llamado a una ambulancia y ha asegurado que la empresa "no le brindaba ni agua".

Ana Blandón, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Almería junto al parlamentario de Adelante Andalucía Diego Crespo y el portavoz provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), José García Cuevas, ha afirmado que no ha podido ver el cuerpo de su hermano porque no cuenta aún con una funeraria.

"Si hubiesen llamado a una ambulancia, si lo hubiesen dejado a él primero en el centro de salud, si no lo hubiesen dejado tirado, si no lo hubiesen reincorporado, si yo no lo hubiese dejado ir (a Lorca como temporero), estaría vivo", ha mantenido Blandón.

Ha explicado que su hermano llegó el pasado 21 de octubre a Bilbao y que 15 días más tarde viajó a Almería, donde ella reside, pero que al encontrarse sin trabajo un amigo le dijo que en Lorca "estaban buscando a trabajadores que no tuvieran papeles para trabajar en el campo", por lo que le dio dinero para que fuese a la provincia vecina.

Según Blandón, su hermano le había comunicado que quería regresar a Nicaragua porque lo que estaba viviendo en España era "horrible" por un "maltrato" físico y emocional, así como que llegaba del trabajo "supercansado, no podía dar un paso más, no tenía ni ánimos para comer de lo cansado que llegaba".

"Me decía que en la empresa no les brindaban ni agua, que solo tenía la que se llevaba una botellita", que era insuficiente para toda la jornada de trabajo.

La mujer ha relatado que se enteró de lo ocurrido por un compañero de su hermano tras diversas llamadas a lo largo del sábado y que tuvo que ser la casera del fallecido la que identificó el cuerpo.

Según lo que le han narrado conocidos de su hermano, este salió a trabajar sobre las seis menos cuarto de la mañana y ya tuvo un primer desmayo sobre las diez. "Me dijo -una conocida- que le había dicho que se había puesto blanco y se había desmayado (...) que había vuelto y se había reincorporado a una nueva cuadrilla".

"Si se había desmayado una primera vez, ¿por qué lo incorporan de nuevo?", se ha preguntado Blandón, quien ha asegurado que, de acuerdo a los testimonios de allegados de su hermano, "no llamaron a una ambulancia, la furgoneta que lo trasladó no estaba en el campo y hubo que esperar a que llegara".

"Después de la jornada hubo que esperar a recoger a todos los trabajadores, hicieron todo el recorrido para dejar a cada uno y a él lo dejaron el último", ha manifestado.

Ha precisado que desconoce los pormenores de la investigación abierta por la muerte pero sí ha insistido en que no ha podido ver el cadáver de su hermano y que intenta conseguir los servicios de una funeraria para poder repatriarlo, pues sería el único "consuelo" que tendría su madre.

Por su parte, el parlamentario Diego Crespo ha considerado una "vergüenza" los impedimentos y "dificultades" que está teniendo la familia para trasladar el cuerpo de alguien que fue dejado "de forma tan repugnante en la puerta del hospital, sin atención sanitaria".

Ha asegurado que en Almería se dan situaciones similares de trabajadores del campo sin documentación y sin medios en jornadas de "temperaturas súper altas", por lo que ha reclamado la regularización "inmediata" de aquellos que están "dando de comer a Europa" en plena crisis sanitaria y que se intensifiquen los controles de la Inspección de Trabajo.