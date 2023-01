El casco histórico de Almería recuerda a Concha Robles, asesinada por su marido en el Cervantes

La Asociación de vecinos del Casco Histórico de Almería recordará mañana, día 21 de enero a las 18 horas, en la calle Almedina,14 a Concha Robles con motivo de los 101 años de su muerte, a manos de su marido, mientras actuaba en el Teatro Cervantes de nuestra ciudad.

Concha Robles, nacida en el Casco Histórico de Almería, creció recorriendo estas calles que atesoran nuestra historia, y en una tan emblemática como es la calle Almedina, 14, cuya casa, sufre como tantas otras, un aspecto impropio por su abandono y deterioro, refiere la presidenta de la Asociación de vecinos del Casco Histórico, Magdalena Cantero.

Nacida el 7 de octubre de 1887 en la calle Real de la Almedina. Su padre era Juan Robles, tramoyista del teatro-circo Variedades y concertista de guitarra y su madre, Pura Pérez, perteneciente a una familia burguesa vinculada a la abogacía. Cuando ella era niña, la familia se trasladó a Madrid. Trabajó en las compañías teatrales de Rosario Pino, Maria Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, María Palou y Ernesto Vilches, alcanzando la categoría de primera actriz de reparto.

La noche del 21 de enero de 1922 su compañía, Tudela Monteagudo, representaba en el Teatro Cervantes “Santa Isabel de Ceres”, obra de Alfonso Vidal y Planas. Los disparos contra ella de su marido sorprendieron al público, que creyó que se trataba de parte de la escena teatral, ocasionaron la muerte también a Manuel Aguilar un joven de 16 años.

Concha Robles, consideran los vecinos del Casco Histórico, es recordada trágicamente por haber sido asesinada por su marido,"un hecho que no debe ser ignorado, como es imposible dejar a un lado a las 48 mujeres que el pasado año murieron como consecuencia de las heridas y el dolor ocasionado por quienes decían quererlas", si bien, "perseveramos -señala Magdalena Cantero- para que no se olvide o desdibuje el papel que esta almeriense, vecina del Casco Histórico, detentó en los grandes escenarios del país y de fuera como gran actriz, cantante y poetisa". Para recordarla, y que su presencia no se pierda, la Asociación de vecinos del Casco Histórico colocó una placa en el año 2010.

Mañana, a las 18 horas, en la puerta de su casa, Almedina, 14, el historiador y cronista almeriense, Antonio Sevillano, hará una semblanza de la actriz almeriense, y la periodista, Lola González, leerá un manifiesto en el que Concha Robles será la protagonista. Igualmente, los vecinos del barrio colocarán flores en la puerta de su casa, para mantenerla en el recuerdo.