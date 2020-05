Teorías diversas sobre los naipes en las iglesias de Almería

Después de que ayer se vieran en cinco templos de la capital (San Pedro, Virgen del Mar, Santiago, Las Claras y San Sebastián) naipes junto a sus puertas y versículos escritos sobre las mismas, son muchos los que intentan descifrar el mensaje oculto, que parece corresponder a un autor o autores, sobre los que recaen varias teorías, una oscura o bien la que hace referencia a querer ser profeta depositando en la Iglesia la salvación. Así se aparta la posibilidad de que este hecho tenga su origen en un juego de rol en vivo, que según los que lo practican está alejado de este proceder siendo eso simplemente un juego de historias y personajes sin ninguna connotación negativa.

En primer lugar, sobre las cartas cabe una posible interpretación. ¿Por qué esta baraja? Estos naipes ingleses tienen origen francés; la baraja consta de 52 cartas como 52 semanas tiene el año; 13 cartas de cada palo como 13 meses lunares; cuatro palos, como cuatro estaciones. Si se suma el valor de todas las cartas el resultado es 364, más los dos ‘Joker’ da los 366 días que tiene un año bisiesto como el actual acuciado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Por otro lado, el Joker se asocia al quinto palo, y cinco son las iglesias sobre las que se ha intervenido, así también este comodín fue en Estados Unidos donde se introdujo allá por 1860 también bisiesto. Además del ‘Joker’, el resto de cartas también tienen varias lecturas, así el as de picas fue utilizado por los americanos para aterrorizar al ejército contrario puesto que en su cultura era el símbolo de la muerte; esta carta fue hallada junto al horario de misas de la patrona de Almería.

Si como apuntan sus indicaciones, este 'suceso' podría haber llegado a su fin puesto que hoy no había nuevas señas

Respecto a la disposición de las cartas, también hay distintas versiones. Centrándose en San Sebastián, parece el final del recorrido, puesto que habla del Apocalipsis 22 y cita textualmente The End (final), aparecieron los dos dieses rojos – corazones y rombos o diamantes- el as de corazones y los dos dieses negros -tréboles y picas-. Estos números pueden representar la lectura del Buen Pastor, que justo se predicaba ayer, y que se corresponde con Jn 10, 1-10. Otra idea es que se refiera al libro 20 de la Biblia que se corresponde con Jueces, capítulo 1 versículo 20, exhortación de la sabiduría, ésta grita en las calles pero nadie le hizo caso, por lo que se reirá de los que la ignoraron, ella llama a la entrada de las puertas de la ciudad donde pronuncia sus discursos y esto también podría tener relación con la posición de San Sebastián junto a la puerta de entrada a la ciudad (Puerta de Purchena). Los palos de las cartas también aportan información pues respecto a los dieses, primero los corazones como el clero, sobre ella los diamantes (la economía o monarquía); en el centro el as de corazones, la máxima figura la de la Iglesia; el diez de trébol los plebeyos y encima el ejército y la nobleza con las picas y el Joker arropando a la Iglesia con los textos de Apocalipsis 13 o Apóstoles 13, ambos con referencias al diablo. También en esta puerta se hace referencia ya no a capítulos completos, sino también a uno expresamente que dice: "Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía".

Con todo esto, sobre el encargado de llevar a cabo esta acción, puede entenderse que en este tiempo se ha avisado de las perturbaciones en la tierra y no se han escuchado y en la misma Iglesia está la salida. Para otros no cabe interpretación positiva al estar el espejo roto, señal de mal presagio, y en el caso de dos templos, también heces humanas.

Hoy no han dejado nuevos rastros, de hecho las cartas ya ni estaban. Ayer podría haber acabado la historia como el final que augura en sus mensajes. Cada cual que haga las conjeturas sobre el hecho que ha propiciado alguien que para muchos es una ‘broma' de mal gusto.