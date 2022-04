“Estoy muy ilusionado de verme en los carteles de Almería y Roquetas”

Los nobles decían del Cid Campeador: “¡Dios, que buen vasallo si oviese buen señor!” Ya sabemos que El Cid estaba enemistado con el rey, Alfonso VI. No es que nuestro protagonista esté enemistado con nadie; pero si hubiese tenido un buen padrino en el mundo de la tauromaquia, otro gallo le habría cantado.

–¿O no así, Jesús Almería?

–Pues nunca lo sabremos porque nunca lo he tenido.Pero es cierto que siempre que he toreado he dado la talla, he cortado orejas, pero nunca ha repercutido eso en tener más contratos. Los años que más he toreado han sido diez festejos, siempre hablando de vestido de luces. No se me ha podido juzgar por la continuidad de mis actuaciones sino tan sólo por tardes sueltas, en las que realmente he tenido éxito.

–Prometía tanto tu carrera cuando con apenas 20 años ganaste el Capote de Paseo de la Feria...

–Fue en 1996, un sueño para aquel chiquillo que quería ser torero y que veía desde el tendido cómo lo conseguían otros. ¡Quién me iba a decir a mí que en una Feria en la que toreaban Tomás, Ponce, Rincón, Joselito, Manzanares... iba a ganar yo la máxima distinción, el maravilloso Capote de Paseo! Fue mi debut con picadores, nunca lo olvidaré.

–Un torero que casi acababa de salir de la Escuela Taurina.

–Es que ingresé muy joven, con 10 años. Un día paseaba, vi a un amigo que iba con Gimeno Mora quien me animó a apuntarme en la Escuela Taurina que acababa de fundar José Antonio Martín. No me lo pensé mucho y eso hice. Se puede decir que mi infancia y juventud la he pasado en ella.

"Soy torero de Almería y de Roquetas donde toreé cinco veces tomé la alternativa y he cortado nueve orejas”

–Algunos otros recuerdos de juventud tendrás...

–Mira, yo fui al colegio Calvo Sotelo y allí hice buenos amigos: Antonio Colomera, Juan Herrada, Juan Enrique, Simón Barranco, Leonor... con los que sigo en contacto y siempre siguen mis actuaciones. Pero los demás recuerdos son de viajes a tentaderos con mi familia taurina, porque es lo que éramos: una familia.

–Sin picadores eras una figura y ganabas todo a lo que ibas.

–¡Ja, ja, ja! Es cierto. Representando a Almería gané varios años las Novilladas de Promoción y de Ganaderías, actuando en plazas como la de Córdoba, de primera.

–Y te llegó la alternativa.

–Fue en Roquetas el 22 de julio de 2001. Recientemente se han cumplido 20 años y el Foro 3 Taurinos 3 me hizo un homenaje hace unos días, algo que agradezco profundamente. Vicente Barrera fue padrino y El Fandi, testigo. Brindé a mi padre el toro de la alternativa. Una tarde maravillosa, en la que corté dos orejas y nombrado ‘triunfador de la Feria’.

–Lo que te abrió las puertas para torear en la inauguración del actual coso roquetero.

–En corrida televisada por TVE, con toros de Torrestrella, Finito y El Juli en el cartel. Fue al año siguiente, en 2002. Corté cuatro orejas y volví a ser el triunfador de aquella Feria. Cinco veces he toreado en Roquetas y he cortado nueve orejas. En Almería, sólo tres, cortando tres orejas.

"Gimeno Mora ha sido, en el mundo del toro, un padre para mí; también Pepe Márquez me ayudó mucho”

–De justicia es que estés anunciado en el festejo del XX aniversario del coso roquetero.

–Aún no se han hecho públicos los carteles pero me consta que será así. Alternaré con Finito y nuestro paisano José Cabrera que ya habrá tomado la alternativa. Tras el éxito que tuve en Vera hace unas semanas cortando cuatro orejas, me siento más torero que nunca y estoy ilusionadísimo y deseoso que llegue el día.

–Pues sólo nos falta decir: ¡suerte, maestro!

–Que siempre hace falta. Muchas gracias, amigo.