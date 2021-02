El inicio del caso ‘Poniente’, una jaula de grillos por los fallos del sonido

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local anunció una inversión de más de 44.000 euros euros entre el transporte de la documentación, limpieza, gastos de luz y agua y asistencia técnica, así como el alquiler del escáner y el arco de seguridad para poder celebrar la vista del caso ‘Poniente’ en el palacio de congresos y exposiciones de Aguadulce. Con 26 abogados y 44 acusados, se estimó que éste espacio era el óptimo para acoger el juicio y salvaguardar las medidas de seguridad contra la Covid-19.

Pues bien, la adecuación no ha sido tan perfecta como se esperaba, para desesperación de magistrados, letrados y acusados, ya que los fallos en el sistema de megafonía, micrófonos y videoconferencia han provocado que la primera sesión, pospuesta hasta en tres ocasiones por contagios de Covid-19, se haya convertido en una auténtica jaula de grillos. Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Jesús Martínez, Ignacio Angulo, y la presidenta de dicha sala y del juicio, Társila Martínez, han dado lo mejor de sí mismos para paliar una situación que por momentos se aproximaba al esperpento.

Simplemente el trámite de “pasar lista” abogado a abogado y dejar constancia de sus protestas por la inadmisión de cuestiones previas y pruebas se ha alargado durante varias horas. “No se oye” ha sido posiblemente la frase más repetida este martes en el palacio de Aguadulce, provocando que la magistrada Martínez haya tenido que repetir en voz alta cada una de las manifestaciones de los letrados, debido a que el resto aseguraba no enterarse de lo que estaban expresando.

Se ha llegado al extremo de pasar un micrófono de letrado en letrado hasta que varios de ellos han advertido de que no estaba siendo desinfectado ni contaba con medios de protección, recordando la situación de crisis sanitaria por la Covid-19. El propio fiscal Anticorrupción, Jesús Gázquez, ha advertido de que no se podía celebrar la vista con unas garantías “mínimas”, y ha sido preciso aguardar hasta la una de la tarde, cuando se ha producido la llegada de un técnico para solventar los fallos en la videoconferencia establecida con Sevilla, desde dónde ha declarado José María Marañón, a la sazón presidente no ejecutivo de ‘Agua y Gestión de Servicios’ y exmiembro del consejo de administración de ElSur.

Marañón ha respondido únicamente a su abogado, apuntando que fue consejero en dos periodos pero no empleado de ElSur o parte de la directiva, así como que no tenía delegadas facultades por parte del consejo o poderes que “pudiera ejercer individualmente”.

Ha apuntado que el consejo se reunía “más o menos mensualmente”, incidiendo en que todo lo que se abordaba en él se reflejaba en las actas. En este punto, ha subrayado que dicho órgano no tenía poder ejecutivo porque éstos se otorgaron a la “figura de un director general”.

Así, asevera que el consejo únicamente hacía seguimiento de la gerencia, elevando a solicitud algunas operaciones de endeudamiento, etc. Sobre las subcontratas realizadas por ElSur, ha afirmado que “nunca hubo acuerdo previo al órgano administrativo que forzara o que autorizara la firma de estos contratos”. “Los contratos fueron suscritos directamente por el director general”, ha dicho.

Ha negado que el consejo llevase la gestión tributaria de la empresa, y sobre el control a la dirección general ha sostenido que las cuentas anuales estaban auditadas de forma externa, añadiendo que “el grado de conocimiento, el detalle que se obtenía no alcanzaba para definir los proveedores ni el tipo de contrato de estos proveedores”.