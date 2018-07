Los más de 2.000 interinos de la provincia mejoran sus condiciones

Algunos han celebrado el aprobado en las últimas oposiciones, y otros se han quedado a las puertas, en la mayoría de los casos por cuestión de décimas. Las notas del primer examen de las oposiciones de Secundaria se hicieron públicas el pasado lunes 3 de julio para los casi 32.000 inscritos para participar en la oferta de empleo público convocada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El objetivo final es lograr una de las 5.404 plazas sacadas a concurso. O, al menos, entrar en la bolsa y poder trabajar como profesor interino. La carrera de fondo por la que apuestan miles de personas para entrar como docentes en las aulas. Desde el pasado mes de junio, la interinidad cuenta con mejoras notables que celebran las centrales sindicales. La orden consolida determinados aspectos que no que estaban regulados, por ejemplo, en las bolsas de trabajo se blinda al personal interino, van ordenados en primer lugar antes que los aspirantes, por tiempo de servicio, aunque esto ya se hacía en Andalucía ahora se recoge en la normativa, tal y como han explicado desde el sindicato ANPE. En el reglamento publicado el 18 de junio también se mantienen las prórrogas vacacionales, se guarda la mejor nota de las dos últimas oposiciones para obtener la posición en la bolsa y se establece la opción de no presentarte a las oposiciones sin ser expulsados de dicha lista. Una novedad importante, según han destacado desde el sindicato es que a partir de enero de 2019 los llamamientos van a ser centralizados desde Sevilla y no desde cada Delegación Territorial como se venía haciendo. El interino debía de aceptar la primera oferta aunque minutos después lo llamaran desde su propia provincia. "Esto garantiza la transparencia y va a hacer que se acerquen más a sus domicilios", han señalado desde ANPE. También mejora la situación en las bolsas de las personas con discapacidad. La Consejería ha realizado durante los últimos meses un registro de docentes con grados reconocidos de discapacidad y van a ser ordenados de forma distinta en sus respectivas especialidades. Ahora, tras nueve interinos el número diez de la lista estará reservado a una persona con discapacidad. Durante este pasado curso escolar, las personas que eran llamadas para cubrir una baja o vacante podían rechazar el puesto presentando un contrato laboral sin que ello repercutiese en una salida de la lista. En la nueva orden esto cambia y se establece un sistema por el cual el interino o aspirante se puede poner inactivo en las bolsas dos veces al año, una antes del inicio del curso y otra diez días antes de finalizar el primer trimestre. El que se haya acogido a esta medida se pueden volver a activar de cara al segundo trimestre. Eso sí, no puede permanecer así de forma indefinida y tiene que ir renovando su situación cada año. En definitiva se trata de cambios que favorecen la conciliación y ofrecen mejoras laborales al personal interino, que en la provincia asciende a más de 2.000 docentes.