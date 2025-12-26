Una joven de 17 años muere atropellada en la A-7 tras bajarse de su coche en Huércal-Overa

Agentes de tráfico en el lugar de los hechos de un accidente de archivo.

Una joven de 17 años ha fallecido en la noche de este jueves tras ser atropellada en la autovía A-7, a su paso por el municipio almeriense de Huércal-Overa, después de bajarse del vehículo en el que viajaba, que era conducido por un familiar.

El accidente se produjo sobre las 22:15 horas, en el punto kilométrico 666 de la A-7, en sentido Almería, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, que recibió varias llamadas de aviso en apenas unos minutos.

Aviso de varios conductores

Fueron otros usuarios de la vía quienes alertaron al Teléfono 112 tras observar dos turismos detenidos en la calzada y a una persona tendida en la vía, una situación de alto riesgo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Las primeras comunicaciones advertían de la peligrosidad del lugar, al tratarse de un tramo de autovía con circulación activa en horario nocturno, lo que motivó una rápida movilización de recursos policiales y sanitarios.

Despliegue de emergencias

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, personal de Mantenimiento de Carreteras y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que atendieron a la víctima en el lugar del accidente.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la joven falleció durante el traslado al Hospital de La Inmaculada, tras haber sido arrollada por otro vehículo al apearse del coche en el que circulaba.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Huércal-Overa y se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre lo ocurrido.