A cuatro patas y con correa entrando en un supermercado de Almería: el vídeo viral al estilo ‘therian’

Joven desplazándose a cuatro patas en el acceso a un supermercado, en Huércal de Almería, en un vídeo difundido en Instagram y vinculado en redes con la tendencia “therian”.

Lo que parece ser una joven avanza a cuatro patas por el acceso a un supermercado mientras otra persona la guía con una correa. La escena se graba en pleno día, en la entrada a un supermercado, en el Polígono Industrial de Huércal de Almería, con clientes transitando con normalidad por la zona.

En redes sociales, este tipo de comportamiento se asocia con el término therian, una etiqueta utilizada para describir a personas que afirman sentir una identificación simbólica o psicológica con un animal. En los últimos años, la palabra ha ganado visibilidad en plataformas digitales donde algunos jóvenes imitan movimientos animales en espacios públicos, ya sea como expresión identitaria o como contenido performativo orientado a la viralidad.

El vídeo se difunde en Instagram desde la cuenta @salseo_sev bajo el título “Primer Therian de Andalucía”. En pocas horas supera las 2.000 interacciones y acumula centenares de comentarios.

Ubicación y corrección del dato inicial

En la propia grabación aparece el texto “primer therian visto en Adra”. Sin embargo, distintos usuarios señalan que la localización real corresponde a Huércal de Almería. La fachada, el acceso y el entorno industrial coinciden con el supermercado situado junto a la N-340a.

No se aprecia altercado ni intervención de seguridad durante la grabación. La secuencia se limita al desplazamiento de la joven mientras es guiada por otra persona.

El recurso del audio

El contenido incluye un audio humorístico con referencia a la película Cars. La voz menciona al personaje Rayo McQueen y al pueblo ficticio Radiador Springs, comparando la escena con la aparición inesperada del protagonista en la ficción.

La inclusión de esta referencia refuerza el carácter editado del vídeo y su orientación hacia la difusión en redes sociales.

Alcance y debate digital

La publicación genera comentarios de sorpresa, correcciones sobre la ubicación y debate sobre el significado del término “therian”. En pocas horas, el vídeo comienza a circular más allá de la provincia de Almería y alcanza perfiles de otras zonas de Andalucía.

La difusión responde al impacto digital de una escena grabada en un espacio comercial abierto al público y vinculada a una tendencia que, aunque minoritaria, ha ganado presencia en redes sociales.