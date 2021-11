Juan Antonio Lorenzo, nuevo líder provincial del PSOE de Almería

Juan Antonio Lorenzo ha sido elegido por los militantes del PSOE de Almería como nuevo secretario provincial de la formación socialista, tomando el relevo de José Luis Sánchez Teruel, quien ha ostentado el cargo durante los últimos diez años, y tras imponerse en la votación celebrada este domingo a los otros dos candidatos que concurrían a estas elecciones, Sonia Ferrer e Indalecio Gutiérrez.

Lorenzo ha obtenido el respaldo del 51% de los votantes de las más de 80 agrupaciones socialistas de toda la provincia, lo que le ha valido para salir vencedor como nuevo secretario general provincial sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta.

Un total de 4.640 militantes de las más de 80 agrupaciones del PSOE de Almería decidieron este domingo quién sería el nuevo secretario general de la formación socialista en la provincia entre los tres candidatos que se presentaban: Juan Antonio Lorenzo, Sonia Ferrer e Indalecio Gutiérrez.

Tanto Sonia Ferrer como Indalecio Gutiérrez pasaron por las urnas ya a mediodía, mientras que Juan Antonio Lorenzo lo haría por la tarde. Las votaciones tuvieron lugar desde las 10:00 horas y hasta las 20:00 horas, salvo las agrupaciones con menos de 100 electores que lo hicieron solo en horario de tarde. Una vez cerradas las urnas, se procedió al recuento, en el que Juan Antonio Lorenzo se erigía como ganador.

Tras agradecer a militantes, personas que trabajaron durante todo el día y a los otros dos candidatos, Lorenzo apuntaba que “el no tener una segunda vuelta es una semana que ganamos ante el duro trabajo que tenemos por delante para superar al Partido Popular” y señaló que “las personas piden un PSOE unido y me voy a empeñar en eso, no podemos divagar en cuestiones internas cuando el objetivo principal es la mejora del bienestar de nuestros conciudadanos; necesitamos recuperar espacio electoral en nuestra provincia, Almería necesita al PSOE”, finalizó.