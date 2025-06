La juez cita a Ana Julia Quezada tras reabrir la investigación por las amenazas a la madre de Gabriel

Ana Julia Quezada, condenada por asesinar en 2018 al pequeño Gabriel Cruz en Las Hortichuelas (Níjar), ha sido citada a declarar por una juez que investiga si la interna profirió amenazas desde prisión contra Patricia Ramírez, madre del menor.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este medio, el procedimiento judicial —que en un primer momento fue archivado— se ha reabierto recientemente tras escuchar la declaración de una testigo que coincidió con Quezada en un centro penitenciario. Esta testigo aportó nueva información que ha motivado a la magistrada instructora a ordenar nuevas diligencias, incluida la toma de declaración de la propia Quezada y de varios testigos más. Por ahora, no hay fechas fijadas para estas comparecencias.

La reapertura del caso se produce apenas un mes después de que Patricia Ramírez denunciara públicamente que Ana Julia habría expresado en prisión su deseo de matarla. “A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas”, reveló entre lágrimas el pasado 7 de mayo en una rueda de prensa en Almería. La madre del niño Gabriel lleva más de un año recopilando datos sobre supuestas irregularidades dentro de la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple condena la autora confesa del crimen, y asegura que no ha recibido respuesta institucional pese a haber presentado múltiples denuncias y escritos.

“El sistema me ha dejado sola”

Las acusaciones de Patricia Ramírez no se limitan a las amenazas. Denunció la presunta existencia de una red de corrupción interna en el penal, con alquiler e intercambio de teléfonos móviles, grabaciones sexuales y un supuesto proyecto de documental en el que Quezada estaría participando. “Me consta que se graban cosas dentro, que se mueven móviles, que hay dinero de por medio”, explicó.

“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial. No ha pagado nada. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental”.

Ramírez lamentó que ni autoridades penitenciarias, ni judiciales, ni políticas le hayan ofrecido una respuesta o protección real. “No se me llama, no se me atiende, nadie actúa. Estoy absolutamente sola”, dijo entonces. “El sistema me ha dejado sola. Y mientras tanto siguen dándole voz a quien nos ha destrozado la vida”.

El crimen que marcó a toda España

Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz Ramírez, de tan solo ocho años. El crimen conmocionó al país. La mujer, que era pareja del padre del menor, mató al niño el 27 de febrero de 2018 en una finca familiar en Rodalquilar. Allí mismo lo enterró y lo mantuvo oculto durante doce días, mientras participaba activamente en la búsqueda fingiendo angustia ante los medios.

El 11 de marzo fue detenida en Vícar cuando transportaba el cuerpo del menor en el maletero de su coche, con la intención de trasladarlo a otro lugar. La imagen de la Guardia Civil deteniéndola, y la posterior confesión de Quezada, causaron una ola de indignación nacional. La autopsia reveló que el niño había muerto por asfixia tras una brutal agresión.

Un nuevo frente judicial

La reapertura de estas diligencias añade un nuevo capítulo judicial al caso, y devuelve al foco público la figura de Quezada, esta vez como investigada por nuevas conductas delictivas desde prisión. Para Patricia Ramírez, la amenaza no es simbólica, ni emocional: “Sigue teniendo poder. Sigue haciendo daño desde la cárcel. Y nadie hace nada”.