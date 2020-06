Aunque la desescalada haya permitido cada vez la realización de más actividades, eso sí, adaptadas a la nueva realidad, una de las que más echa de menos mucha gente es poder practicar deportes como fútbol o baloncesto con amigos.

De hecho, durante la última semana se han visto imágenes de jóvenes jugando al fútbol en grupo en algunas localidades almerienses, por ejemplo en Vera. Como se puede ver en la fotografía, las pistas municipales Juan Fco. Martínez ‘Nino’ han recibido visitantes. Preguntado al respecto, el concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana de Vera, Alfonso García, ha asegurado que no se puede jugar al fútbol aún y que "la gente de las fotografías deben haber saltado el vallado de las pistas deportivas para acceder a jugar".

¿Pero se puede jugar ya al fútbol en Almería?

Según la orden estatal que regula la fase 3 de la desescalada, el Artículo 33 establece que “en las instalaciones deportivas al aire libre se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido”. Añade además que “siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá mantenerse una distancia de seguridad de dos metros”.

Por tanto, queda claro que deportes de contacto, como el fútbol, no se podrán realizar hasta la llegada de la “nueva normalidad”.

No obstante, la normativa ha dado lugar a confusión, incluso en la propia Subdelegación del Gobierno en Almería. Ante la duda surgida al respecto, uno de los ayuntamientos de la provincia contactó con Subdelegación preguntando si “en la fase 3 se podría jugar al fútbol con amigos, siempre que no se superen los 20 participantes”.

Una duda a la que respondió la Subdelegación con un correo electrónico fechado el 11 de junio, al que ha tenido acceso Diario de Almería (se puede ver en la imagen), en el que aseguraba que “sí, se puede realizar esta práctica deportiva siempre que no supere la cifra de 20 personas y cuando no se esté realizando la actividad deben ir con mascarillas si no es posible guardar la distancia social de 1,5 metros”.

De hecho, fuentes policiales consultadas aseguran que no se ha sancionado a personas que estaban jugando al fútbol atendiendo a esta aclaración de Subdelegación.

No obstante, este medio ha consultado a la Subdelegación para conocer su interpretación sobre la orden estatal y ha insistido en que "El artículo 33 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, señala que se puede hacer actividad deportiva en grupos de hasta 20 personas, sin contacto físico y manteniendo distancia de seguridad. No da necesaria la cita previa y se pueden usar ya vestuarios y duchas". Al insistir en que el fútbol, como otros muchos, es un deporte de contacto, el Gabinete de Subdelegación afirma que "obviamente jugar sin contacto es difícil, pero se permiten grupos de hasta 20 personas".

Sanciones de 601 hasta los 10.400 euros

En otras provincias de España, por ejemplo en Teruel, sí que ha habido sanciones durante el estado de alarma por saltarse las normas para jugar un partido de fútbol entre amigos. Fue en abril, durante el segundo mes de cuarentena.

#AsíNO❗

Denunciadas 5 personas que se habían saltado el confinamiento del #estadodealarma para jugar un partido de fútbol en Andorra. La @guardiacivil de Teruel lo descubrió porque grabaron un vídeo que después colgaron en redes sociales. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/EAyxKRqllZ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) April 19, 2020

Quienes realicen actividades no autorizadas en la fase 3, como jugar un partido, pueden enfrentarse a sanciones que van desde los 601 a los 10.400 euros. Por tanto, si se atiende exclusivamente a lo que indica el Boletín Oficial del Estado, habrá que esperar hasta que Almería esté en la llamada "nueva normalidad" para poder echar unos partidos con los amigos. Eso será, previsiblemente, el 21 de junio, con el fin del estado de alarma.