Las limpiadoras de los colegios sobrecargadas de trabajo por la medidas del coronavirus

La continuada sobrecarga de trabajo se ha incrementado de manera excepcional por la “vuelta al cole” y los nuevos protocolos de limpieza y desinfección necesarios para garantizar “un cole seguro para todos/as”, en las actuales circunstancias sanitarias. Las poco reconocidas, pero importantes tareas para la salud que realizan habitualmente los trabajadores encargados de la limpieza de los centros educativos (limpieza de aulas, comedores, patios, aseos, pupitres, materiales, etc..), se incrementan, ahora, con las necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias para hacer frente al COVID-19 (desinfección, aumento de las frecuencias de limpieza de espacios y materiales, ventilación, etc.). Sin embargo, la ya escasa plantilla para realizar este servicio no ha sido reforzada, por lo que los/as limpiadores/as de los más de cuarenta colegios públicos del municipio de Almería se preguntan cómo van a poder realizar estas nuevas tareas cuándo ya tenían que hacer un sobreesfuerzo para atender la limpieza normal de los centros educativos.

Desde FeSP-UGT denuncian que, ante el importante problema que supone una vuelta al cole en condiciones de seguridad para todos/as los que conforman la comunidad educativa, una vez más los diferentes responsables públicos “han obviado” a los trabajadores de la limpieza y recuerdan que la limpieza es en la actualidad “un servicio esencial” cuyo adecuado funcionamiento es una condición necesaria para garantizar algo tan fundamental como la seguridad de nuestros/as hijos/as en su “vuelta a un cole seguro”, por lo que merece el reconocimiento, compromiso e implicación de nuestro Ayuntamiento para que el refuerzo de la limpieza y desinfección de los colegios sea una realidad con el refuerzo de personal necesario y no un “mero brindis al sol” con una inadecuada “reorganización del servicio” que no garantiza su realización y deteriora aún más las malas condiciones de trabajo del personal de limpieza.