“Llegamos a por un cuerpo y rescatamos seis”: el relato del día más trágico en la playa de Los Muertos

La playa de Los Muertos volvió a teñirse de tragedia este miércoles. Bajo un fuerte levante que empujaba hacia el interior del mar, los voluntarios de Protección Civil de Carboneras vivieron una de las jornadas más duras de su trayectoria: rescataron del agua los cuerpos sin vida de seis migrantes que habían llegado de madrugada en patera. El balance oficial se completa con otro muerto más en la playa de Las Salinas, en Cabo de Gata, lo que eleva a siete las víctimas confirmadas.

La secuencia comenzó sobre las 00:30 horas, cuando una embarcación irregular alcanzó las proximidades de Los Muertos. La Guardia Civil interceptó a 26 personas, pero al despuntar el día los primeros avisos al 112 alertaron de que el mar arrastraba cadáveres. La tragedia ya estaba en marcha.

“Hoy hemos recibido a las ocho de la mañana un aviso de una persona ahogada entre los puertos de Holcim y Endesa y nos hemos acercado con la embarcación. En este caso había un pescador del pueblo que estaba esperando que llegáramos y al llegar nos encontramos el cuerpo y nos avisa de que hay otro cuerpo flotando. Pues llegamos, cogemos ese cuerpo (…) y al llegar al segundo cuerpo nos hemos encontrado que había un tercero”, relata Diego Soto, patrón de la lancha semirrígida de Protección Civil.

Aquella primera salida terminó con tres cadáveres a bordo. Pero la jornada no había hecho más que empezar. “Hemos terminado la maniobra, a la hora nos han llamado otra vez porque turistas de la zona de la playa de Los Muertos han avisado al 112 de que había más personas, en este caso hundidas en el agua. Hemos llegado con el aviso de una persona a dos metros de profundidad (…) y realizando el rescate nos hemos encontrado que había dos más hundidos. Es decir, que en el primer aviso hemos sacado tres flotando arriba y en el segundo aviso hemos rescatado tres de abajo”.

Unas 400 personas han llegado en patera a Almería desde el 22 de agosto El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha informado este miércoles de que en torno a 400 personas han llegado en patera a la costa de la provincia desde el 22 de agosto, una cifra que considera “similar a la del año pasado y bastante inferior a hace dos años”. Martín ha señalado en declaraciones a los medios que este repunte es “habitual en verano, con la llegada del buen tiempo”, y lo ha vinculado a la actividad de mafias que “sin ningún tipo de escrúpulos ponen en riesgo la vida de estas personas para llegar a nuestras costas”. Ha recordado que 2023 fue un año con un número elevado de llegadas, “aunque muy alejado de los máximos históricos de la etapa prepandemia, cuando las cifras eran muy superiores”. El representante del Gobierno ha insistido en que la actuación se centra en combatir a las organizaciones criminales: “Contra esas mafias estamos luchando y también contra la logística que les sirve de apoyo, los famosos petaqueros, que son una pata importante en este entramado y que tenemos que eliminar”. Ha reconocido que en muchas ocasiones los inmigrantes precisan atención hospitalaria y que “lamentablemente algunos mueren antes de llegar a nuestras costas”.

Con voz serena, aunque con este fatídico recuerdo aún fresco, Soto dibuja la escena: seis cadáveres en total, unos flotando, otros hundidos entre cuatro y cinco metros de profundidad, rescatados uno a uno, bajo la mirada de turistas que contemplaban con estupor lo que ocurría en una de las playas más famosas de la provincia. Todos los cuerpos fueron trasladados al puerto de Holcim de Carboneras, donde la Policía Judicial y la Fiscalía activaron el protocolo judicial y forense.

La patera ha llegado hasta las proximidades de la playa de Los Muertos de Carboneras. / Carlos Barba/EFE

La coordinadora de Protección Civil, Isabel Calahorro, pone contexto a lo sucedido. “Últimamente, por desgracia, hay más avisos de patera y es verdad que, al ser una zona complicada y como Almería está un poco lejos, Salvamento Marítimo nos pide bastante colaboración para poder rescatar a estas personas lo antes posible. También que la población no vea estos cuerpos, que, al fin y al cabo, no es algo agradable. Intentamos siempre hacerlo de la manera más rápida y que no se vean”.

Calahorro insiste en que no siempre acuden a recoger fallecidos. “Muchísimos avisos han sido por gente que se está ahogando en la playa de los Muertos. Este año ha habido bastante levante y hemos acudido varias veces. Una de ellas, por desgracia, falleció una persona, porque por mucho que nosotros corramos, el levante es bastante peligroso y esta persona se ahogó antes de que pudiésemos encontrarla”.

La coordinadora recuerda además que la forma de llegar de las pateras ha cambiado y que eso multiplica los riesgos. “Antes encallaban en la arena directamente y se bajaban todos ya a pie de arena, pero ahora hay como una especie de lanzaderas que vienen desde el mar, dejan a las personas, ellos se piensan que están cerca, a unos 20 o 30 metros, pero en realidad no están a esos, están a bastantes más. Hay gente que no sabe nadar (…) y ahora los dejan a 200 metros y el que puede nadar, bien, y el que no…”.

Almería Acoge exige "vías legales" para evitar que más inmigrantes mueran en el mar La asociación Almería Acoge ha exigido este miércoles la creación de "vías legales" para evitar que más inmigrantes mueran en el mar cuando tratan de alcanzar las costas españolas a bordo de una patera como ha ocurrido durante la pasada madrugada, con al menos siete muertos cuyos cuerpos han aparecido en aguas de Níjar y Carboneras. "Estar preocupados por la frontera cuando se están muriendo las personas es una vergüenza. Eso tenemos que revisárnoslo como sociedad y, desde luego, como clase política claramente también", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director de Almería Acoge, Juan Miralles, ante la concentración convocada a las 20,00 horas de este mismo miércoles en la Plaza de San Sebastián de Almería para denunciar esta situación. La entidad ha señalado que desde mediados del pasado mes de agosto son, como mínimo, nueve las personas que han perecido mientras trataban de atravesar las aguas del Mediterráneo en embarcaciones y lanchas rápidas que son controladas por las mafias que trafican con seres humanos y que operan entre el norte de África y el territorio europeo. Unos de los resultados de este tráfico irregular de personas se traduce en "siete vidas perdidas, destrozadas por el mar, por la falta de escrúpulos y la falta de capacidad de gestión o de voluntad de gestión que tiene Europa y que tiene España", según ha destacado. Frente a esto, ha pedido a las autoridades que muestren con signos y con hechos que este asunto "les importa". "Estamos dejando como sociedad que se queme España literalmente y figuradamente también. Estamos destrozando el mundo que hemos construido", ha lamentado antes de lanzar un mensaje de "fraternidad" que, según ha defendido, debe estar por encima de las "intoxicaciones patrioteras que nos meten en la cabeza".

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado el balance provisional: seis muertos en Carboneras y uno en Las Salinas, en Cabo de Gata, donde otra patera con 37 ocupantes llegó también en la madrugada. A los fallecidos se suman los 26 interceptados en Carboneras, cuyas declaraciones ayudarán a reconstruir qué ocurrió en alta mar.

El episodio llega apenas un mes después de otro rescate fallido en el mismo paraje. El pasado 3 de agosto, un joven de 27 años desapareció mientras se bañaba en Los Muertos junto a tres amigos. Fue buscado durante tres días por Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Protección Civil, hasta que su cuerpo apareció en una zona rocosa con bandera roja en la playa. “La gente viene un día y dice que no pasa nada, no pasa nada, hasta que un día pasa”, lamenta Calahorro.

Patera llegada a Almería el pasado año. / D.A.

Los equipos locales trabajan con medios modestos: una lancha semirrígida, una moto de agua, cuatro patrones y media docena de rescatadores que se turnan en la campaña de verano. El resto del año son voluntarios de Protección Civil. Pero su papel, como se vio este martes, es decisivo para contener la magnitud de las tragedias que se viven en el litoral.

El mar volvió a recordarlo de la manera más cruel: seis cuerpos rescatados en Carboneras, uno más en Cabo de Gata y decenas de migrantes interceptados en apenas unas horas. En Los Muertos, donde la belleza convive con el peligro, los voluntarios de Protección Civil ya tienen grabada en la memoria la jornada más negra de su servicio.