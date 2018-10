En lucha por la equiparación

Justicia Salarial Policial (Jusapol) es un recién nacido como quién dice. Creada en enero del año pasado, esta plataforma ha logrado que los ciudadanos de a pie conozcan y hagan suya la reclamación de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros cuerpos policiales como los Mossos d'Esquadra, la referencia en esta reivindicación al ser la policía autonómica cuyo sueldo es abonado de forma íntegra con fondos del Ministerio del Interior.

En este tiempo, Jusapol no ha dejado de crecer en Almería y cuenta ya con más de 500 miembros en sus dos grupos de WhatsApp y muchos cientos más de simpatizantes entre los miembros del Instituto Armado y el Cuerpo Nacional de Policía de Almería. Su último éxito fue el de congrecar a unas 300 personas ante la sede del PSOE en la capital almeriense, una movilización que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, tal y como explican a Diario de Almería Héctor Gómez y Juan Marcos Gutiérrez, portavoces de Jusapol para la Policía y la Guardia Civil, respectivamente.

Juan Marcos recuerda que este colectivo ha celebrado en menos de un año concentraciones ante todas las subdelegaciones del Gobierno del país, tres manifestaciones en Madrid, dos en Barcelona, y otras "estivales" en Málaga, La Línea, Benidorm, y la peculiar de Murcia, con "varios compañeros bajo el agua". "Jusapol Almerái está bastante bien de salud", añade Héctor. De hecho, el único motivo por el que no se ha celebrado aún una en la provincia a pesar de haber estado autorizada fue la coincidencia en el tiempo con la desaparición y muerte del niño Gabriel Cruz. "No era el momento, pero en el futuro tenemos previsto hacer algo, ya lo estamos gestionando", dice Héctor.

Con motivo de la celebración del día de la Policía Nacional, tanto el ministro del Interior como el director general de la Policía aseguraron en la capital almeriense que este mes comenzaba la equiparación salarial, gracias a un acuerdo rubricado con sindicatos y asociaciones profesinales de ambos cuerpos. Sin embargo, para Jusapol este anuncio tiene bastantes peros. "Lo llaman equiparación pero no lo es. Es una subida de sueldo, que es importante, pero no es una equiparación. Además, está supeditada a que se aprueben los presupuestos. Los de este año lo están, pero si no lo hacen los de 2019, se corta", apunta Juan Marcos.

Héctor lamenta que "tras más de 20 reuniones con sindicatos y asociaciones, no se ha desarrollado ninguna ley para que se mantenga este compromiso venga el gobierno que venga" y añade que aunque se llevase a efecto según lo previsto, "en el mejor de los casos nos acercaríamos al 50% de la diferencia" con otros cuerpos. El policía censura que este "canto al aire" se traduce en un acuerdo "perjudicial para nosotros".

Juan Marcos añade que se han dejado "en el aire" cien millones para la segunda actividad y reserva y Héctor insiste en que este acuerdo firmado el pasado 12 de marzo tiene seis folios de los que "tres son para las firmas".

Ambos censuran también la interferencia de sindicatos y asociaciones con Jusapol, que "viendo peligrar su estatus" han intentado que este colectivo no tenga la voz que reclaman. Para poder estar presentes en las mesas de negociación, Jusapol ha creado dos nuevas herramientas, Jupol y Jucil. El primero de ellos, ha conseguido en cinco meses "convertirse en el segundo sindicato con más afiliados y a pique de ser el primero" en la Policía Nacional, señala Héctor.

También lamentan que mientras el Gobierno ha expuesto en diferentes ocasiones la falta de recursos presupuestarios, "hace nada han dado 700 millones de euros para los sueltos de 17.000 Mossos y a nostros 807 millones en tres años". "Han aumentado la brecha salarial, de media unos 238 euros brutos más de lo que ya nos sacaban, mantienen.

Creen que la situación de Cataluña ha hecho "abrir los ojos a mucha gente" que ha visto las "actuaciones políticas y la utilización política de los Mossos, indignándose porque no sólo cobran más que nosotros, sino que cada año aumenta la brecha", apostillan, añadiendo que además a ellos "no les han congelado nunca el sueldo como a la Policía y la Guardia Civil.