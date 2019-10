El luto no evita la celebración del día grande de los letrados

Santa Teresa llegó un año más y con ella la celebración de su patrona del Colegio de Abogados. Aunque en esta ocasión el luto tiñó ligeramente de oscuro los actos, debido a la muerte del exdecano Simón Venzal, el actual decano Juan Luis de Aynat, dejó bien claro que “no se va a guardar un minuto por un decano”. “Por un abogado no se va a guardar silencio. Nos gusta hablar a los abogados, el silencio es incompatible con el ejercicio de la abogacía”, añadió.

En cualquier caso, sí que se hizo constar de forma pública cómo se cursaba baja por escrito del colegiado 558, tras más de 60 años de ejercicio, por fallecimiento, dejando en manos del letrado Abelardo Campra las “notas que se publiquen en prensa”por su cercanía con el finado.

Tras este necesario inciso, el acto institucional continuó para conmemorar la festividad cuando el Colegio tiene ya 2.999 colegiados, 1.509 hombres y 1.491 mujeres, una “paridad aritmética exacta”que, según destacó De Aynat, no ha precisado de ningún tipo de fuerza ajena a la propia actividad del colectivo, con un paulatino incremento de abogadas desde la primera colegiada, la 611, Emilia de Oña, inscrita en 1965.

Entre otros hitos, el decano subrayó que se han materializado 22.718 expedientes de justicia gratuita, o que se ha atendido en los peores momentos de los flujos migratorios a 11.361 ciudadanos de otros países que “encaraban el Mediterráneo”.

En su habitual tono jocoso, que no informal, De Aynat se refirió también al por qué de la elección de Santa Teresa como patrona por su “propensión a la perfección”y “aspecto místico”, además de por haber ejecutado un compendio legislativo en vida. También se refirió a las diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas puestas en marcha de forma previa a este viernes y bromeó al recordar que los “estatutos primigenios” establecían que el almuerzo tradicional con el que seguiría la jornada debía ser costeado por los decanos. “No está derogada la norma pero no se traspuesto a los estatutos. Este decano, lógicamente no va a costear la fiesta”, apunto entre las risas de los asistentes.

Una vez hecho esto, dos nuevas colegiadas realizaron la tradicional jura o promesa se hizo entrega de los escudos de oro y de plata a los colegiados que cumplían 50 y 25 años, respectivamente, así como a los trabajadores Antonio José Cazorla y José Carmelo, en reconocimiento por sus más de 30 años de servicio por y para los colegiados de esta señera institución almeriense.

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA

18 OCTUBRE 2018

PRESTAN JURAMENTO/PROMESA LOS SIGUIENTES COLEGIADOS:

DOÑA FABIOLA RODRIGUEZ CRUZ

Padrino: D. José Juan Patón Gutiérrez

DOÑA FADOUA CHAOUNI IBN ALI

Madrina: Dª Antonia Martínez Salmerón

COLEGIADOS QUE RECIBEN EL ESCUDO DE ORO DEL COLEGIO POR LLEVAR 50 AÑOS DE COLEGIACIÓN:

- DON MELCHOR RAMIREZ RAMIREZ

- DON MANUEL GONZALEZ-MENESES ROBLES

- DON LUIS DURBAN PUIG

- DON FULGENCIO PEREZ DOBON

COLEGIADOS QUE RECIBEN EL ESCUDO DE PLATA DEL COLEGIO POR LLEVAR 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN:

DON JOSE JUAN PATON GUTIERREZ

DON FRANCISCO JOSE SANCHEZ TORRES

DOÑA MARIA CONSUELO GARCIA ROSA

DON JUAN RAMIREZ CAMACHO

DOÑA MARIA MERCEDES DIAZ RODRIGUEZ

DOÑA RITA MARIA SANCHEZ MOLINA

DOÑA MARIA DEL MAR SORIA VIZCAINO

DON RAMON PONCE DOMINGUEZ

DON MICHAEL JOHN DAVIES

DON NICOLAS ANTONIO MORENO PIMENTEL

DON JOSE LUIS GODOY RAMIREZ

DON FRANCISCO JOSE JUSTO GUEVARA

DON RAMON AGUILAR RECUENCO

DON JOSE JAVIER MIGUEL ORTIZ

DON ANTONIO JOSE ALONSO DE LUCAS

DON JUAN FERNANDEZ OLMEDO

DOÑA SONIA MERCADER CANTON

DOÑA OTILIA FORNIELES MELERO

DON DIEGO ALAMO FELICES

DON JUAN JULIAN HERNANDEZ VENZAL

DON JUAN ANTONIO AVELLANEDA MOLINA

DOÑA YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ

DON JULIO JOSE JIMENEZ MORAL

DOÑA MARIA MERCEDES FLORES MIRON

DON MIGUEL VASSEROT VARGAS

DON JESUS TOMAS SARACHO MEGIA

DOÑA MARIA MERCEDES FERNANDEZ SALDAÑA

DON MANUEL PEREZ PEREZ

DOÑA MARIA JOSE MARTIN PUERTA

DON FEDERICO JOSE VIVAS PUIG

DOÑA FRANCISCA MARTIN PUERTA

DOÑA MARIA LUZ BLANCO LAO

DON JUSTO MONTOYA MARTINEZ

DON FRANCISCO JESUS MARTINEZ-ESCRIBANO GOMEZ

DOÑA ANTONIA DOMENE RUIZ

DON RAFAEL LUIS GIL VIVAS-PEREZ

DON MANUEL GERARDO RUIZ MEDINA

DON DAVID ALEJANDRO MONTIEL MORATA

DON FRANCISCO JOSE NAVARRO PEREZ

DON JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ

DON JOSE ANTONIO ALBARRACIN VILCHEZ

DON DIEGO BELMONTE HERNANDEZ

DON FRANCISCO JAVIER ASENSIO CAÑADAS

DON ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ

DOÑA MARIA INMACULADA SANCHEZ FERNANDEZ

DON JUAN JOSE LINARES MUÑIZ

DOÑA ANTONIA MARIA CONTRERAS FLORES

DON JOSE ENRIQUE SIERRA BELTRAN

DOÑA MARIA JESUS MONTERO ORTEGA

DON JOSE BOLAÑOS DIAZ BENITO

DOÑA MARIA DOLORES OLIVER MONTESINOS

DON PEDRO PABLO PATON GUTIERREZ

DOÑA MAGDALENA SALVADOR VENTURA

DON MANUEL IGNACIO BERTIZ CORDERO

DOÑA MARIA MERCEDES MARTIN PEREZ

DON JUAN MANUEL CASSINELLO GARCIA

DON JUAN PABLO VARGAS AMADOR

DON ENRIQUE RODRIGUEZ GALDEANO

DOÑA MARGARITA ISABEL CERRUDO LUCAS

DOÑA EVA MARIA ROMERA GALINDO

DON EMILIO LUCAS MARIN,

DON RAMON ARANDA MAZA

DON JUAN MANUEL LLERENA HUALDE

DON JOSE RUIZ CAZORLA

DON MIGUEL JESUS GARCIA CREUS

DOÑA EUGENIA GARCIA CREUS

EMPLEADOS QUE RECIBEN EL ESCUDO DE PLATA DEL COLEGIO EN RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL:

DON ANTONIO JOSE CAZORLA RUBIRA (32 años como empleado)

DON JOSE CARMELO SEGURA RAMOS (31 años como empleado)

TOMA DE POSESION DE LOS DELEGADOS DEL COLEGIO EN LOS PARTIDOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA