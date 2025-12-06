Prisión para la madre del niño de cuatro años asesinado en Garrucha: su pareja, también a la cárcel

La investigación por la muerte de Lucca, el niño de cuatro años encontrado sin vida en la costa de Garrucha ha dado este sábado un paso clave en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre del menor y de su pareja. Ambos están investigados por un presunto delito de asesinato y otro de maltrato habitual.

Durante la comparecencia judicial, celebrada esta mañana, el hombre detenido aceptó declarar ante la jueza. La madre, en cambio, se acogió a su derecho a no hacerlo. La decisión de enviarlos a prisión se apoya en la gravedad de los hechos y en las sospechas que pesan sobre ellos mientras continúa la investigación bajo secreto de sumario.

El hallazgo que conmocionó al levante almeriense: niño muerto en un búnker

El menor fue tristemente localizado en la noche del pasado martes, en el interior de una fortificación de la Guerra Civil, un búnker situado en la zona litoral que conecta los municipios de Garrucha y Mojácar. Este trágico hallazgo se produjo tras activarse un amplio operativo de búsqueda ante su desaparición en unas circunstancias que ya en su momento fueron tildadas de alarmantes y sumamente preocupantes para las autoridades de Almería.

Búnker de la Guerra Civil en Mojácar donde fue encontrado el pequeño Lucca. / EFE / Carlos Barba

La compleja investigación de la guardia civil y las claves de la autopsia

Fuentes cercanas y autorizadas en el caso confirman que los informes preliminares de la autopsia practicada al cuerpo del niño apuntan, sin lugar a dudas, a una muerte de naturaleza violenta, aunque los detalles técnicos más concretos se mantienen sin difusión oficial. La Guardia Civil en Almería continúa practicando diligencias, analizando con detalle elementos recogidos tanto en el lugar exacto del hallazgo como en el entorno familiar más inmediato de los acusados. La instrucción se adentra también en el análisis de elementos previos relacionados con la protección del menor, su historial asistencial y la compleja situación familiar vivida en las semanas inmediatamente anteriores a estos funestos acontecimientos. No se descarta, de manera rotunda, que se produzcan nuevas declaraciones o citaciones conforme la investigación avance. Los agentes de la benemérita han intervenido dispositivos electrónicos, comunicaciones privadas y objetos personales que podrían ser absolutamente determinantes para reconstruir con precisión las últimas horas previas al fallecimiento del pequeño en la región.

Claves judiciales: asesinato, maltrato y secreto de sumario

En esta fase inicial y de máxima cautela de la instrucción judicial, los graves delitos que se investigan activamente son:

Asesinato

Maltrato habitual

Posible quebrantamiento de medidas de protección anteriores

Otros delitos pendientes de una valoración forense y pericial exhaustiva

La conmoción inunda el levante almeriense

El caso ha generado una profunda conmoción en toda la provincia de Almería y, de forma especial, en la comarca del Levante. Vecinos, familias enteras y la comunidad educativa han manifestado una profunda consternación ante el trágico desarrollo de los acontecimientos. Durante la semana, se han sucedido concentraciones silenciosas y minutos de silencio en diversos puntos de la localidad costera. Previsiblemente en los próximos días se llevarán a cabo ampliaciones de la autopsia, más pruebas periciales y una reconstrucción temporal de los hechos para esclarecer la verdad. La causa continúa en fase inicial y bajo secreto, a la espera de que la investigación de la Guardia Civil determine las responsabilidades individuales y concrete la acusación penal definitiva contra cada uno de los dos detenidos por el crimen del pequeño.