La excelencia del sabor con ADN 100% almeriense vuelve a ponerse en liza un año más en la capital durante el mes de diciembre a través de la Feria Sabores Almería, que este 2020 cumple su séptima edición y que ya puede considerarse una de las fechas con verdadera solera en la agenda y que es capaz de movilizar a muchísimos almerienses que cada año quedan maravillados con los productos que se hacen en su tierra. La primera marca agroalimentaria gourmet de la provincia, creada por la Diputación de Almería, ha demostrado ser el mayor y mejor escaparate a nivel nacional y mundial de las bondades y la exquisitez que aúna la alimentación de esta tierra, que ha trabajado desde su concepción en una imponente labor de promoción que la ha llevado por los eventos más importantes de este sector en el continente y cosechando múltiples éxitos.

Dentro de estas acciones, como no, hay espacio para que sean los propios almerienses los que disfruten de la calidad que aglutinan los establecimientos de restauración, comercios, productos agroalimentarios y pesqueros que forman parte de una marca que continúa creciendo, y por ello, como cada mes de diciembre en un contexto prenavideño se celebra esta feria Sabores Almería en la capital.

La denominación gourmet del ente provincial continúa su camino imparable

Cierto es, y a nadie se le escapa, que este 2020 ha sido un año fuera de lo común debido a la pandemia derivada del coronavirus. Por ello, este evento que se venía celebrando en el puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, se ha retrasado para este fin de semana del 18 al 20 de diciembre, a fin de conocer la evolución del virus y poder garantizar todas las medidas sanitarias, especialmente las que atañen a mantener la distancia social, de cara al evento.

Así, la feria de este año que no se va a desvirtuar un ápice gracias a la organización de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de la capital, que siempre van de la mano para su desarrollo, cambia de ubicación y pasa del Paseo de Almería a la Rambla Federico García Lorca, exactamente al tramo que discurre desde la Calle Gregorio Marañón hasta el Poeta Paco Aquino. De este modo se garantiza un mayor espacio entre estands y se ha desarrollado una distribución minuciosa de todos ellos que no era posible en la anterior ubicación.

En esta, su séptima edición, participarán presencialmente 30 empresas adheridas a la marca. Un nutrido número pero no todas (son 60), ya que muchas de ellas se encuentran en plena producción en estas fechas y no podrán asistir, aunque la representación será más que importante de todas las que forman parte de esta gran familia alimentaria que ha creado la Diputación Provincial y que no solo cuenta con firmas productoras. También hay dos comercios: Josefa Velasco García y Grupo Clandestino 1939. A lo que hay que añadir cuatro hosteleros: Terraza Carmona, Leal y Gómez Cb, Servicios Hoteleros La Catedral y el Bar Casa Puga.

La feria devolverá la alegría a miles de almerienses que, al igual que en el resto del mundo, no han pasado su mejor año debido a una COVID-19 de la que cada vez parece más cerca su fin gracias a las vacunas que ya se están lanzando y unos últimos días donde la bajada de la curva de contagios invita al optimismo.Ya solo falta que se corte esa ansiada cinta disfrutar de una feria que acoge la calidad artesana y la excelencia gourmet de decenas de empresas que se desplazan desde la Alpujarra, Poniente, Levante, Almanzora, la zona del Andarax y el Área Metropolitana.

Este evento es una gran herramienta para afrontar el reto demográfico

La Feria Sabores Almería se ha convertido en un auténtico reclamo, ya no solo para los almerienses y para los turistas que en condiciones normales han abarrotado este evento, sino para las propias empresas, las cuales ven incrementadas sus ventas y la promoción de cara a las compras de Navidad. Por tanto, se trata de un factor decisivo para aumentar las ventas de las firmas adheridas y un elemento dinamizador clave para la ciudad de Almería en estas fechas prenavideñas. Además, hay que destacar que la feria se erige como una gran herramienta para afrontar el reto demográfico, puesto que buena parte de los participantes proceden de municipios menores de 3.000 habitantes.

Esto es precisamente lo que hace aún más grande a Sabores Almería, que desde un pequeño municipio se pueda llegar a todo el mundo, tal y como ya está pasando. Ahí el trabajo de promoción de la Diputación Provincial está siendo esencial. De hecho, la intención de este 2020 de no haberse dado la pandemia, era la de participar bajo el paraguas de la marca en ferias como Alimentaria (Barcelona), o en ‘Salón de Gourmets’ (Madrid), Fruit Attraction o Fruit Logística (Berlín), algo que se retomará cuando vuelva la tan ansiada normalidad. Las empresas adheridas ya han conocido de primera mano el impacto de la participación en este tipo de eventos, especialmente en términos de rentabilidad, y además, ferias como la que ahora comienza contribuyen también a que los propios almerienses se decanten por la materia prima de su tierra, convirtiéndose en sus mejores prescriptores.

Las firmas adheridas ya han comprobado las grandes ventajas de pertenecer al proyecto

A todo ello hay que sumar la inestimable e incuantificable aportación que ha aportado a nivel global el almeriense más internacional, que siempre ha ejercido como embajador de la marca allá donde ha ido.