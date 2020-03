Una máquina de ozono para desinfectar gratis vehículos oficiales de servicio público

Van a pérdidas, pero ahora mismo eso es lo de menos. Lo prioritario es echar una mano y aportar “un granito de arena” en la lucha común frente al Covid-19. Lo hacen desde el pasado jueves desinfectando de manera totalmente gratuita a vehículos oficiales de servicio público como son ambulancias, Policía Local, Guardia Civil o Ejército de Tierra.

Juanjo y Víctor Urrutia, dos hermanos jóvenes propietarios de un taller en Viator -33 y 31 años, respectivamente-, no tienen trabajo desde que se decretó el estado de alarma. “¿Quién en su sano juicio va a ir a cambiar la correa al coche?”, se preguntan. A través de un grupo de automoción de BNI España empezó a moverse una idea y se subieron al carro: adquirir una máquina de ozono para ayudar en la desinfección de los vehículos oficiales de aquellos que velan por la seguridad y la salud global. La máquina ya se la habían incluso ofrecido previamente recambistas, pero el momento era ahora. Llegó el jueves por la mañana -ya se habían movido por grupos y redes sociales- y por la tarde ya tenían dos vehículos de la Guardia Civil en su nave en el Polígono La Juaida.

Desde entonces, y en pocos días, por las instalaciones de Hertia Motor Services han pasado vehículos de la Policía Local de Viator, Huércal de Almería o Níjar y este mismo lunes Juanjo y Víctor recibieron un aviso para desinfectar por la tarde una ambulancia. La aceptación está siendo muy buena y están en contacto con más ayuntamientos de la provincia para ofrecerles sus servicios.

El proceso de desinfección se realiza con una solución de agua y lejía y con una bayeta se limpian tiradores y paneles de puertas, volante y pomo y de ahí al salpicadero, aunque sin entrar al coche. La máquina de ozono sí se mete dentro y se activa el aire acondicionado a máxima potencia y en recirculación, en el que la máquina convierte el oxígeno en ozono y el aire mueve ese ozono a través de sus conductos. Durante 20 minutos, la duración normal para un turismo, la máquina hace su función y una vez acaba el coche debe permanecer abierto durante una hora.

Víctor, el menor, es el que realiza la desinfección. Juanjo trabaja desde casa. Tienen miedo, sobre todo en el caso de las ambulancias. “No hay forma de saber si han transportado a gente que haya dado positivo, porque suben a los pacientes atrás y pueden pasar dos días hasta que estos sepan si tienen o no tienen coronavirus. Mi hermano se está exponiendo y tenemos que tomarlo con calma, porque nos podemos meter en un lío. No hay que subirse; utilizar máscaras de fumigar, que son más grandes; no tocar nada; proteger la máquna; utilizar bolsas de basura en los pies... Hay que tener mucho cuidado en no ponernos malos”, finaliza. Con cuidado, pero poniendo su “granito de arena” contra el coronavirus.