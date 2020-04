La normalidad tardará semanas en llegar a la provincia de Almería y al resto del país, será un proceso progresivo. Mientras tanto, el ministro de Sanidad ha argumentando que ya se está trabajando en un nuevo escenario que facilite la vuelta paulatina a la normalidad mediante un conjunto de actuaciones que se anunciarán los próximos días, como son el empleo de medidas de protección a toda la población, o la identificación de las personas portadoras del virus SARS-CoV-2. Una de esas medidas, como ha reconocido Salvador Illa, podría ser el uso generalizado de mascarillas en público, siguiendo las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tras valorar la experiencia en otros países.

“Es un aspecto fundamental en la nueva fase. Hay medidas que ya hemos venido avisando, que hacen que sea más difícil contagiar de una persona a otras, como el lavado de manos... Otra medida que ayuda para evitar contagios, es esta», indicó , además, el actual portavoz del comité de expertos que asesora al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Pero, si apenas ha habido oferta de mascarillas durante este tiempo, ¿las habrá ahora? Diario de Almería ha conversado con María Dolores Ortiz, responsable de el Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Almería, quien entiende que realizando una gestión responsable no cree “imposible” la existencia de mascarillas: “La existencia de mascarillas en las farmacias almerienses dependerá del plazo que marquen las autoridades y de las exigencias que se recomienden. Si se hace de forma paulatina y se establecen prioridades, como algunos sectores de las actividades esenciales, no debería haber problemas. No lo veo imposible. Es cierto que este tipo de reajustes tan coyunturales, sobre la marcha, en otras condiciones se realizaría en más tiempo, pero si se ejecuta poco a poco no debería haber demasiados inconvenientes”.

María Dolores entiende que hay colectivos que se deben proteger: “Yo creo que sería fundamental establecer prioridades. Por ejemplo, es primordial que las personas que atienden a los colectivos de riesgo en sus hogares tengan preferencia en las farmacias para obtener mascarillas. Se podría hacer de esta forma, y paulatinamente, con el resto de la población que se encuentra realizando actividades esenciales”.

Y es que, en cuanto a la provisión de medicamentos y material, las farmacias de la provincia siempre han sido eficientes, aunque, en el caso de las mascarillas, de quien depende que haya oferta no es de ellas: “·El abastecimiento y reparto de productos en las farmacias almerienses siempre ha sido correcto y rápido. Si se realiza un encargo es muy posible que durante la tarde ya está disponible en la farmacia. Pero en la situación en la que estamos, todo es distinto. No depende de las farmacias, sino de las existencias que barajen los proveedores”.

Durante este tiempo, hay quien ha gestionado mejor la venta de mascarillas, hay farmacias que aún poseen este artículo y otras que no: “Ha habido farmacias que han gestionado bien el reparto de mascarillas y poseen para su venta y otras tantas que no han hecho lo mismo y se han quedado sin este tipo de material”, explica María Dolores.

Reparto de mascarillas a domicilio

Además, El Consejo General de Farmacéuticos de España ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad donde ofrece la posibilidad de distribución de mascarillas a toda la población en las condiciones que se estime por parte de este Ministerio y de las Comunidades Autónomas, en el caso de que se plantee el uso generalizado de mascarillas en la población.

“Se trata de un ofrecimiento inicial para trabajar conjuntamente con las Autoridades Sanitarias que permita el acceso a toda la población a las medidas de protección, pero siempre bajo el control y supervisión del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas”, comenta Jesús Aguilar, Presidente del Consejo General.

La respuesta de la Organización Farmacéutica Colegial, que representa los 52 Colegios provinciales, a los Consejos Autonómicos, a los 74.000 farmacéuticos colegiados, y a las 22.102 farmacias que hay en España, ha sido inmediata. Ha remitido una propuesta al Ministerio de Sanidad que garantizaría el acceso a las mascarillas como medida de prevención a los 47 millones de españoles en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia, pues el farmacéutico comunitario es el profesional sanitario más cercano y accesible al ciudadano. Y es que la red de farmacias de este país es el recurso sanitario más numeroso de toda España, y dispone de un amplio horario de atención al público, sin que sea necesario cita previa, ni exista lista de espera.

Así, el reparto de mascarillas a través de las 22.102 farmacias aliviaría la sobrecarga de otros recursos asistenciales del Sistema Nacional de Salud, evitando su colapso en un momento en que se encuentran tensionados. Otro efecto sería la disminución de desplazamientos de la población, especialmente de los grupos de riesgo más vulnerables, que no tendrían que personarse en su centro de salud. También sería posible determinar y dar prioridad en la dispensación de mascarillas a los grupos de población más vulnerables.