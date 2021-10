60 médicos, la primera promoción de Medicina en Almería

Quince años han pasado desde que se empezaran a escuchar las primeras voces que hablaban de la titulación de Medicina en la Universidad de Almería. Fue precisamente el actual rector, Carmelo Rodríguez, el primero en apostar por alcanzar esta meta con su inclusión en el programa que presentó junto a su candidatura en las elecciones a rector de la Universidad de Almería en el año 2006.

En aquel tiempo, para muchos era casi una utopía, pero un plan ilusionante. Para otros, algo inalcanzable, sobre todo por las limitaciones que tenía la provincia en materia sanitaria y por la ‘juventud’ del campus. También había quienes tenían claro que era una titulación determinante y que había que poner toda la atención en ella. La ilusión ha ido creciendo y los pasos en este sentido han sido lentos pero decididos.

Cuatro años después, el Consejo Andaluz de Universidades aprobó incluir el grado de Medicina en el mapa de títulos de la Universidad de Almería junto a otros como Economía, Ciencias de la Actividad Física, Historia, Energías Renovables, Comunicación Social y Biotecnología Agroalimentaria. El rector de entonces, Pedro Molina, siguió los trámites necesarios y fue precisamente durante su mandato, cuando se firmó el convenio con el Ayuntamiento de Almería para la cesión de unos terrenos junto al Hospital Universitario Torrecárdenas para levantar allí la futura Facultad de Medicina. Una infraestructura que pese a no estar descartada (porque la idea es llevarla a cabo en un futuro) ahora no es necesaria, teniendo en cuenta los suficientes y óptimos equipamientos con los que cuenta el campus en su área de Ciencias de la Salud y las instalaciones del hospital que también usan los estudiantes durante sus prácticas. A partir de ahí, todo apuntaba a que la primera promoción de médicos de la Universidad de Almería estaba cada vez más cerca de ser una realidad.

Un terreno junto al Hospital Universitario para construir la Facultad El Ayuntamiento de Almería tiene reservado un terreno de 17.000 metros para la construcción de la futura Facultad de Medicina de Almería. El anterior alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, firmó un convenio de cesión de este suelo con el anterior rector de la Universidad, Pedro Molina. La explanada, que hoy hace las veces de aparcamiento para los usuarios del centro sanitario, está estratégicamente ubicada para que los estudiantes de Medicina puedan realizar sus prácticas en el complejo hospitalario e incluso usar muchas de las instalaciones de primer nivel. El plazo para la construcción de la infraestructura universitaria (tras la última ampliación) concluye en el año 2025.

Once años han transcurrido, con crisis económica y pandemia incluida, para que la Junta de Andalucía otorgue la autorización previa para la implantación de esta titulación en la oferta académica de la Universidad de Almería. La memoria que llevaba años en elaboración ha sido perfilada y presentada ante la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA), el órgano que en torno al mes de abril o mayo, previsiblemente, emitirá su veredicto. Este es, junto a la inclusión del grado en el registro de títulos del Ministerio de Universidades de España, el último paso para que esa primera promoción de futuros médicos pueda comenzar sus estudios en la capital almeriense y estrenar una carrera por la que cada año más jóvenes de la provincia optan.

300 almerienses piden estudiar Medicina

Según avanzó el rector, “en el último año, sólo de la provincia de Almería, unos 300 alumnos pidieron el grado de Medicina en su primera opción . De éstos entraron 107 y la mitad tuvo que irse a estudiar a una universidad fuera de la comunidad andaluza. La demanda, por tanto, está asegurada. Se trata de unos números que cada año han ido creciendo y es que en Almería siempre ha habido mucha vocación. Mi obligación como rector es satisfacer esta demanda”.

Carmelo Rodríguez ha avanzado a Diario de Almería que los cálculos que se han hecho, y que así recoge la memoria, rondan los 60 alumnos para ese primer curso de Medicina, que está convencido se iniciará en la Universidad de Almería el próximo curso 2022/2023. En seis años serán 360 los alumnos y, si la demanda va in crescendo, se podrán ampliar líneas y plazas, como se ha hecho con otras titulaciones, tal y como señaló ilusionado el máximo representante de la UAL.

"El éxito es de todos; en esta travesía no hemos estado solos" El rector, Carmelo Rodríguez, destaca sobre la llegada de este nuevo grado que “es un éxito compartido, porque en esta travesía nunca nos hemos sentido solos. Siempre hemos contamos con un absoluto respaldo social, político y científico. Y los beneficios, como siempre que se comparten esfuerzos, serán mutuos”.

“El campus universitario almeriense está preparado para acoger la puesta en marcha de esta titulación sin necesidad de realizar ampliación de infraestructuras. Los alumnos podrán realizar sus prácticas en elHospital Universitario Torrecárdenas e incluso en otros hospitales fuera de Almería. Contamos con laboratorios suficientes, aunque sí se han planteado nuevos como el que estamos próximos a culminar de cirugía. Con esto quiero decir que para la implantación del grado de Medicina no es necesario tener una facultad propia, que no obstante sigue proyectada e irá en los terrenos que están reservados para dicho proyecto junto al Hospital Materno Infantil”, explica el rector.

Prestigiosos especialistas en la plantilla de docentes

Y en cuanto al profesorado, como adelantó el rector, serán prácticamente los mismos docentes que hoy imparten las distintas asignaturas en las titulaciones de Ciencias de la Salud los que se sumen a este nuevo título, además de otros facultativos de distintos hospitales (de la provincia de Almería, de Andalucía e incluso de España, que ya han manifestado su voluntad de venir a Almería para sumarse a la plantilla de docentes que estrenará el nuevo grado. Entre los docentes, el propio Carmelo Rodríguez se presentará voluntario para impartir la asignatura de Estadística, tal y como confirmó a Diario de Almería. “Ya tenemos cubierto el profesorado para los dos primeros años, entre ellos muchos especialistas de prestigio”, como indicó Rodríguez.

La UAL ha contado en este camino hacia la inclusión de la titulación en la oferta académica del campus con el asesoramiento de multitud de expertos, e incluso de otras universidades de Andalucía y de España que ya la tienen implantada, para la elaboración del Plan de Estudios que Rodríguez califica de “muy moderno”, acorde a la estrategia que lleva a cabo la Universidad de Almería.

900.000 euros de presupuesto

El presupuesto para su implantación asciende a los 900.000 euros para los seis años, como para cualquier otra titulación, por lo que el rector califica el proyecto de “muy viable”.

“Mi obligación como rector es satisfacer la demanda que hay de estos estudios en la provincia. Estoy convencido de que el nuevo grado de Medicina supondrá para la sociedad almeriense además de la retención y atracción de estudiantes, y de talento profesional, unos recursos científicos y sanitarios incuestionables, así como una imagen respaldada y consistente como ‘universidad saludable’ que se proyectará al exterior. Un campus volcado en el bienestar de su comunidad, preocupado por el entorno y comprometido con una percepción holística del individuo y de su formación integral”, señala el rector.

Con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pese a que aún queda la certificación de la ANECA, en la UAL ya celebran la llegada de la nueva titulación. Una noticia que, no obstante, no ha estado exenta de polémica. Decanos de otras facultades de Medicina y foros médicos han mostrado su disconformidad por el problema que surge a la hora de absorber a los egresados mediante el sistema Médicos Internos Residentes (MIR). El Colegio de Médicos, por su parte, no se opone a la llegada del grado a la UAL (ha colaborado en la elaboración de la memoria) pero apuesta por la ampliación de MIR.