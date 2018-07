Los médicos continúan su lucha contra la atención compartida con enfermeras

Los médicos continúan con su lucha contra los protocolos de atención compartida de la demanda aguda no demorable puestos en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el Sindicato Médico de Almería han incidido en que se trata de una herramienta del SAS para "suplir la escasez de médicos asignando al personal de Enfermería tareas propias de aquellos, algo que resulta inaceptable desde un punto de vista profesional, deontológico y laboral", puesto que provocarían "verdaderos actos de intrusismo".

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha tomado medidas ante los Protocolos de Atención Compartida de la Demanda Aguda no Demorable. Tal y como han detallado en un comunicado remitido desde el Colegio de Médicos de Almería, "el Servicio Andaluz de Salud pretende implantar unos Protocolos llamados de Atención Compartida, en los que se atribuyen a los enfermeros competencias que, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, estimamos no son propias de esa profesión, como la asistencia finalista destacando la elaboración de un diagnóstico y el tratamiento que son competencias exclusivas de la profesión médica". El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, secundado por los ocho colegios de médicos andaluces, ha considerado totalmente inadmisible la puesta en marcha de los citados protocolos. Al no llegar a un acuerdo con la Consejería, motivado por la falta de respuesta de la misma, y advertir que la Administración sigue adelante con estos procesos, el CACM se ha visto obligado a interponer un Recurso Contencioso Administrativo, que ya ha sido admitido a trámite, contra el Servicio Andaluz de Salud, demandando de manera cautelar el cese de la vía de hecho iniciada mediante la puesta en marcha de los llamados Protocolos para la Atención Compartida de la Demanda Aguda no Demorable.

Desde este organismo han considerado que estas medidas, de llevarse a cabo, "pueden tener consecuencias irremediables para la salud pública".