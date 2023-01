685 médicos de familia y pediatras de Almería llamados hoy a una huelga indefinida

Desde el Sindicato Médico de Atención Primaria han indicado a este periódico que esperan que “el gobierno de la Junta de Andalucía nos llame ahora a negociar las justas y necesarias reivindicaciones, no atendidas hasta ahora, y que han desencadenado esta situación en aras de evitar la huelga o que se prolongue innecesariamente”. Insisten en que lamentan que se haya llegado a esta situación “a pesar de los intentos reiterados de hablar y negociar con la consejera de Salud desde el mes de noviembre”. Y confían en que “pronto se decidan a convocar al comité de huelga para dar una salida razonable a esta situación”.

El cálculo de dichos porcentajes se hará sobre la plantilla real efectiva prevista para esos días. El personal interno residente no podrá ser designado como servicios mínimos, ni suplir al personal médico que se encuentre de huelga, al no estar convocado a la huelga.

El resto de los programas y actividades no incluidos en el punto 2 no tendrá servicios mínimos. Y en aquellos centros de salud en los que en un turno sólo esté previsto un profesional, éste se mantendrá como servicio mínimo. En aquellos centros en los que se cuente con tres profesionales, los servicios mínimos serán cubiertos por un profesional . En aquellos centros de salud que cuenten con tres o más pediatras, uno de ellos será incluido entre el personal designado como servicio mínimo.

El personal facultativo que se encuentre de servicios mínimos atenderá los casos urgentes y a aquellos pacientes que por su morbilidad, actual o de base, requieran asistencia inmediata, y a aquellos que por su gravedad o grado de sufrimiento, no aconsejen ser demorados en su asistencia a una posible finalización de la huelga indefinida.

El cálculo del número de profesionales de servicios mínimos se realizará atendiendo al criterio de poder garantizar la atención a aproximadamente el 40% de las consultas que se producen de forma habitual en ese centro y, en todo caso, que se puedan atender a los pacientes más vulnerables y aquellas patologías que, sin constituir una urgencia inmediata, sí que deben vigilarse estrechamente y atenderse sin demora, entre ellas, arritmias u otras patologías cardiacas, problemas respiratorios, descompensaciones diabéticas, pacientes oncológicos, etc. Igualmente, teniendo en cuenta la situación de pandemia, deben mantenerse las actividades de alerta epidemiológica que correspondan en cada momento.

Falta de personal en los centros de salud, falta de materiales, retribuciones no acordes con el nivel de conocimientos, responsabilidad y penosidad además de las condiciones de trabajo, agendas con un número ilimitado de pacientes, así como la falta reiterada de respuesta del SAS y de la Consejería de Salud a las reivindicaciones, son el resumen que el Sindicato Médico de Primaria hace para justificar la huelga que comienza hoy. Los facultativos son libres de secundar o no el paro. Otros sindicatos como CCOO también lideran protestas (concentraciones) para “salvar la Atención Primaria” y las reivindicaciones son prácticamente las mismas.

En unos días las protestas serán también en la sanidad privada

El 23 de enero las protestas de los sanitarios se centrarán también en el sector privado. Con los facultativos que prestan servicio en el Servicio Andaluz de Salud y los que lo hacen en el sector privado rebelados, parece que la asistencia sanitaria se complica en la provincia de Almería, al igual que en el resto de Andalucía. El conflicto en la sanidad privada se resume básicamente en las retribuciones por parte de las grandes compañías aseguradoras. Como ya anunció Diario de Almería, el primer paso de estas protestas será una jornada de paro que se ha fijado para el próximo lunes. Los médicos de la sanidad privada-concertada no atenderán en sus consultas a los pacientes de las compañías privadas. Esta forma de protestar, y otras, podrían extenderse también a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si en un tiempo prudencial no hay negociación. La situación aseguran es “insostenible”. Y es que llevan años reclamando una reacción a las compañías aseguradoras sin que se haya producido ni avance ni diálogo. Como ha explicado desde el Colegio de Médicos “llevan sin actualizar los baremos que regula las retribuciones de los facultativos desde 1992 cuando se estableció una retribución por consulta de, entonces, 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora”. El movimiento se ha liderado desde el Colegio de Médicos de Sevilla pero cuenta con el apoyo del Colegio de Médicos de Almería, cuyo presidente, Francisco Martínez, asegura que “siempre va a apoyar a quien decida hacer esta minihuelga, al igual que a quien decida no secundar el paro, teniendo en cuenta de que es algo que se hace libremente y que, por otro lado, es una reivindicación justa”. Martínez señala que “lo único que se quiere es que se actualice la subida de precios según las subidas del IPC”. Lamenta que “hace más de 30 años que las aseguradoras pagan lo mismo por cada asistencia que se hace a un paciente”. El presidente de los médicos de Almería ha adelantado a este periódico el comunicado que ha enviado a los colegiados de la provincia para transmitir la información de la convocatoria que hay por la incomodidad que hay entre los facultativos del sector sanitario privado-concertado con las aseguradoras. El comunicado incluye además una encuesta sobre sugerencias y muestras de apoyo a las medidas que se puedan tomar a nivel andaluz al respecto.