El Hospital Torrecárdenas realiza el primer trasplante de médula ósea

Cómo hacerse donante y quién puede serlo

Ser donante voluntario significa aceptar firmemente el compromiso moral de donar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o de sangre periférica a un enfermo de cualquier parte del mundo que, sin disponer de familiares compatibles, requiera un trasplante. El único requisito inicial es cumplimentar un formulario y someterse a una pequeña extracción de sangre con el fin de determinar su grupo de histocompatibilidad. Puede incluirse en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea, a través de REDMO, toda aquella persona de edad comprendida entre los 18 y 40 años que disfrute de buena salud. El criterio de buena salud consiste en no sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, hepática o hematológica, u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado, y no tener antecedentes, o riesgo de haber padecido infecciones por los virus de la hepatitis B, C, o del sida. Para inscribirse en el REDMO puede acudir al Centro de Transfusión ubicado junto al Hospital Torrecárdenas de la capital o a cualquiera de las colectas móviles programadas mensualmente donde podrá ser informado sobre la donación, aclarar todas las dudas que pueda tener y donde le realizarán las