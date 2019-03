¿Cuál es la mejor manera de limpiar tu boca en profundidad?

Aunque en una primera instancia a la boca, quizás, no se le preste toda la atención que pudiera requerir hay que tener en cuenta que tanto su cuidado como su mantenimiento son claves para contar con una buena salud.Y es que una boca sana repercute en un bienestar general que abarca desde contar con una buena función digestiva hasta cuestiones relacionadas con la autoestima. Teniendo esto presente no puede faltar el contar con el hábito de limpiar siempre la boca en profundidad y contar con aliados como este producto, que no deja de ser un irrigador que servirá para cuidar tanto los dientes como las encías y la lengua. Pero, ¿qué más se puede hacer? Estos serían los pasos más recomendables a seguir a diario.

Lavarse los dientes . Parece muy obvio pero no todo el mundo lleva a cabo esta tarea como debiera. A poder ser, es mejor contar con un cepillo eléctrico y tomarse algo de tiempo en cada uno de los dientes, sin apresurarse y tratando de cubrir toda la superficie.Quizás en algún momento, por diferentes motivos, no se pueda llevar a cabo un cepillado después de cada comida, pero es lo recomendable. Además del cepillo hay que contar con el hilo dental. En los espacios interdentales se acumula una buena cantidad de residuos que, de no eliminarse, pueden acarrear problemas muy serios. El hilo puede usarse sólo una vez al día y, de ser el caso, mejor hacerlo por la noche.

Limpiar la lengua . Fácilmente pueden encontrarse limpiadores linguales pero tampoco es necesario adquirir expresamente este producto. Con el mismo cepillo de los dientes sí que es recomendable, en cambio, frotar la lengua con suavidad pero firmeza para asegurar que ésta también queda limpia.

Usar enjuague bucal . Aunque cada uno de estos productos puede contar con unas instrucciones específicas por lo general no requiere más que rellenar el tapón con el que se cierra el frasco que contiene este líquido y hacer gárgaras con esta cantidad tratando de que ese líquido llegue a todas las superficies de la boca durante unos segundos (suelen ser unos 30, aproximadamente).

Limpieza profesional. Incluso aún cuando se cuenta con una boca sana (y más bien para que ésta lo siga estando) lo más recomendable es acudir una vez, mínimo, por año al dentista para que pueda llevar a cabo una revisión y comprobar que todo está bien. El profesional será quien se encargue de realizar una limpieza mucho más precisa para eliminar, por ejemplo, placa bacteriana que se acumula por mucho que una persona se limpie los dientes o sarro. Acudiendo al dentista con regularidad se evitará llevar a situaciones más extremas.

Con todos los pasos anteriores lo que se evita es llegar a tener enfermedades de la boca que, como ya adelantamos, pueden repercutir en aspectos que superan a ésta. Algunas de las enfermedades más comunes de esta parte del cuerpo son:

Mal aliento . Que, además de ser desagradable nos está indicando que hay un problema mayor detrás.

. Que, además de ser desagradable nos está indicando que hay un problema mayor detrás. Herpes labial . De nuevo, supera la cuestión estética. Se trata de llagas dolorosas que se llegan a tener por virus.

. De nuevo, supera la cuestión estética. Se trata de llagas dolorosas que se llegan a tener por virus. Candidiasis oral. Se detectará rápido porque viene acompañada de manchas blancas por la boca.

Aunque la lista puede continuar lo que es importante es que todo esto puede evitarse con tan sólo tomarse unos minutos para cuidar el estado bucal y evitar así problemas de salud mayores.