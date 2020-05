Solicitan al equipo de gobierno y, en concreto, al concejal del ramo, Carlos Sánchez, que estudie opciones, como la modificación de las bases de la convocatoria vigente o abrir una línea específica de ayudas para la venta ambulante, además de hacerles partícipes de la Comisión Municipal del Comercio, órgano del que forman parte pero, según aseguran, a la que no han sido invitados. “El Ayuntamiento está a tiempo de rectificar y de alcanz

Recuerdan los ambulantes que forman parte del sector comercio y, en referencia a ello, se congratulan de que el Ayuntamiento de Almería haya multiplicado por cuatro las subvenciones a percibir por las asociaciones de comerciantes , si bien las mismas no bendicen a los mercadillos. “Es una discriminación”, remacha, apuntando a que en otras provincias se están arbitrando ayudas específicas a un sector que la pandemia ha dejado fuera de actividad. “Somos autónomos, somos negocio, pero no nos dejan ninguna salida, ¿qué le hemos hecho los vendedores ambulantes al Ayuntamiento de Almería?”, se plantean.

Los vendedores denuncian que se encuentran en una situación de “olvido, abandono y desamparo” y recuerdan, frente a la misma, que son entre 250 y 300 familias las que viven de los seis mercadillos que se celebran en la capital. “Las tasas por la venta ambulante se pagan, y no solo esas. Pagamos el resto de impuestos, como el de circulación o el IBI, y estamos completamente olvidados”, incide en este malestar Amorós, quien se pregunta si el Consistorio capitalino va a dejar de cobrarles la tasa por la venta ambulante.

Los vendedores ambulantes que montan sus puestos en los mercadillos de la capital se han llevado un gran chasco con las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Almería al sector comercio para poder atravesar la crisis económica desencadenada por la COVID-19 . No pueden acceder a ellas porque, entre los requisitos, se exige la disposición de un local comercial que, evidentemente, no se ajusta a esta tipología de negocio, por lo que los ambulantes instan al Consistorio a abrir el abanico y así poder contar también con respaldo, ya que su actividad se encuentra retrasada al mes de junio dentro del proceso de desescalada .

¿Cuándo será la vuelta y en qué condiciones?

Mientras que los mercadillos de otros municipios de la provincia han comenzado a celebrarse, los seis de Almería capital siguen suspendidos. Explican que la previsión municipal es que podrán retomar la actividad a lo largo del mes de junio, si bien carecen de fecha concreta. “Llegamos al acuerdo de aplazarlo, y nos dijeron que ya irían viendo”, si bien, no se han producido nuevos contactos entre el Ayuntamiento y los representantes del sector, según apunta el presidente de ACAPA. “No sabemos nada, cómo se va a organizar y cuáles van a ser las medidas de protección, entre otras cuestiones. Nada de nada”, apunta Vicente Amorós, quien resalta también que los mercadillos no son espacios masificados: “Ya no es como antes”.