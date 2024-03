La merma de aulas y las ratios, una vez más protagonistas en el proceso de escolarización

USTEA asegura que “la supresión de aulas públicas se realizan partiendo de una planificación a la baja por parte de la administración, es decir el menor número de clases posible en cada centro y la ratio máxima permitida por la normativa en cada grupo: 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato”. USTEA ha detectado que la Consejería planifica la escolarización incluso con ratios ilegales de partida y no se autoriza una nueva clase hasta que se superan las 29 matrículas en grupos de Infantil y Primaria, 34 en Secundaria y 37 en Bachillerato. Un claro ejemplo, explican, lo encontramos en el CEIP La Atalaya de Níjar, que contará el próximo curso con 2 unidades de 3º primaria, encontrándose ahora mismo dichos cursos de referencia (2º de primaria en el presente curso) con 26 alumnos/as cada una. El resultado es un recorte masivo de clases públicas, antes incluso de que comience la escolarización.

Desde el sindicato advierten que estas cifras contrastan con los datos de la enseñanza privada concertada que mantiene intacto su número de aulas e incluso se produce algún aumento. “Los conciertos comienzan a generalizarse también en Bachillerato, etapa en la que hasta ahora eran muy limitados, por ser enseñanzas no obligatorias. Este es el caso del concierto del Bachillerato en el colegio Stella Maris de Almería ” del que se han tenido noticias recientemente y que entrará en vigor el próximo curso.

Lamentan que se hayan generalizado conciertos en etapas no obligatorias como en Bachillerato

“En este momento no es posible saber si hay pérdida de unidades”

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía señalan que “el proceso de escolarización para el curso 24/25 arrancó, tal y como se ha informado desde la Delegación de Desarrollo Educativo de la provincia de Almería, el 1 de marzo y, por el momento, no existe la posibilidad de cuantificar el número de unidades. El número de solicitudes que reciban los centros educativos será determinante al respecto”. Por otro lado, señalan que “no podemos obviar que el proceso de escolarización es un “proceso vivo”, abierto durante todo el calendario escolar, aunque con mayor incidencia durante el mes de septiembre. El Servicio de Planificación y Escolarización asigna una previsión inicial a los centros que no es definitiva y que puede sufrir variaciones (al alza o a la baja) dependiendo del número de solicitudes”. Desde la Delegación sentencia que “por este motivo, en este momento del proceso de escolarización, no es posible afirmar que existe una pérdida de unidades”, como han indicado a Diario de Almería..