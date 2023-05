Cuatro millones de soles en el centro de la Galaxia. Entrevista al Nobel de Física 2020

El premio Nobel de física de 2020, Reinhard Genzel, dará esta tarde, a partir de las ocho, una charla en el Teatro Apolo, dentro de las XI Jornadas Astronómicas. Las galaxias y los agujeros negros han centrado su labor investigadora a lo largo de cuarenta años.

-Hace poco más de un año que vimos la primera imagen del agujero negro de nuestra Galaxia ¿Qué sintió cuando vio que era muy parecido a lo que habían vaticinado?

-La imagen del Telescopio de Horizonte de Sucesos fue un paso más de un largo viaje que ha durado más de 40 años. Fue otra prueba más de que la idea que teníamos de que cómo era Sagitario A* era correcta. Aun así, falta mucho por hacer, aunque hemos llegado bastante lejos.

Einstein decía que la luz está afectada por la gravedad. Un principio que nos ha ayudado en las observaciones para entender la existencia de los agujeros negros. Nosotros cuando observábamos veíamos como la luz se “curvaba”. Una luz que no puede escapar. Esto nos hace ver que hay partes del universo que no están conectadas. Lo que ha caído en un agujero negro no tiene comunicación en el resto.

No hemos sido los únicos en estudiarlos, también los matemáticos haciendo sus comprobaciones y tardaron 50 años es comprobar la existencia de estas singularidades.

-¿Por qué hay unos agujeros negros “ligeros” y otros “supermasivos”?

-Ahora sabemos que hay dos tipos: unos con masas estelares, y otros supermasivos en los centros de las galaxias. Los de masas estelares son el resultado de la etapa final de las estrellas masivas que agotan su energía y explotan como supernovas. La estrella que queda puede colapsar en un agujero negro. Este tipo de agujeros negros tienen una masa de 10 a 20 veces la masa que tiene nuestro Sol.

La otra posibilidad son los agujeros negros supermasivos. Cada vez más, tenemos evidencias de que las galaxias grandes tienen este tipo. Al crecer la galaxia, el agujero negro crece también. El crecimiento de la galaxia se produce con la materia que le llega del exterior, y el agujero negro crece a su vez de la materia de la propia galaxia.

-Dentro de seis mil millones de años las galaxias de Andrómeda y la Vía Láctea se fusionarán en una sola galaxia. Se estima que se acercan a una velocidad de 300 kilómetros por segundo ¿Qué pasará cuando las galaxias de Andrómeda y la nuestra se fusionen en una sola galaxia?

-Es verdad, las galaxias colisionan entre sí, pero en general no muy a menudo. Suele pasar cada 2000 o 4000 millones de años, por lo que no nos debemos preocupar demasiado (risas).

Mientras se produce el acercamiento, una galaxia orbita a la otra, hasta que llega un momento en el que se fusionan. Cuando esto sucede, la gravedad crea una distorsión deformando ambas galaxias. Parte su material sale despedido hacia fuera, y otra parte cae hacia el centro. Sobre los agujeros negros, no están muy claro que podría pasar: durante un tiempo la interacción entre ambos dominaría la situación hasta acabaran fusionándose, perdiendo energía y produciendo ondas gravitatorias. Hay otra posibilidad: que uno de los agujeros negros salga despedido. Los modelos así lo pronostican, pero consideramos que esta opción es menos probable que la fusión de los dos.

-Hablemos de los instrumentos necesarios para poder estudiar los agujeros negros. Si no tuviese límite de dinero ¿qué instrumento construiría?

-Lo que deberíamos formularnos es ¿cuáles son las cuestiones de más interés en este campo? ¿podremos desarrollar la tecnología para buscar las respuestas? El progreso en la astronomía en los últimos tiempos ha sido espeluznante, esto no quita que sea una de las ciencias más caras. A pesar del gran interés por investigar en diferentes campos de la astrofísica, la gente puede decir “¿Por qué estamos gastando tanto dinero en esto, cuando hay muchos problemas en general?” Con lo que se ha desarrollado hasta ahora, los agujeros negros, el big bang , los exoplanetas, son muchas de las preguntas básicas de la humanidad que están recibiendo respuesta por parte de la comunidad astronómica internacional.

En cuanto a los agujeros negros, creo que lo más importante es intentar verificar que las predicciones de la relatividad general son ciertas. Esta teoría dice que los agujeros negros tienen solo tres propiedades: la masa, su velocidad y su carga eléctrica. Si no consideramos, de momento, la carga eléctrica, son solo dos propiedades. Pero hay que comprobarlo. En el futuro tendremos que poder hacer experimentos que nos permiten saber si esta predicción es realmente veraz, por lo que tendremos que seguir desarrollando instrumentación necesaria para conseguir estas respuestas.

-Hablemos de ciencia ficción. No sé si ha visto la película Interstellar, ¿qué hay de cierto sobre los agujeros de gusano?

-De forma matemática, y esto nada tiene que ver con la física, hay una solución con la que si juntas dos piezas puedes entrar en otro universo. Pero cuando se trata de ingeniería, es totalmente imposible. Entonces, aunque desde el punto de vista matemático parece una buena idea, la ingeniería te dice que no vas a poder coger el coche y conducir por un agujero de gusano. Aun así, siempre hay que tener en mente que hay otras soluciones, hay otras teorías de gravedad que no son la relatividad general, que los colegas teóricos están desarrollando actualmente, y al poder hacer medidas cada vez más precisas, vamos a poder comprobarlas. Y es esencial, como buen físico, siempre buscar la forma de comprobar las teorías y ver si lo que te han dicho es la verdad