Muere el motorista accidentado en el cruce de Castell del Rey tras chocar con un coche

El accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este lunes en la carretera N-340a (El Cañarete) se ha cobrado finalmente una vida. El motorista que resultó herido tras colisionar con un turismo ha fallecido poco después a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado el desenlace fatal del siniestro, ocurrido en el punto kilométrico correspondiente al cruce de acceso a Castell del Rey, en el término municipal de Almería.

El centro coordinador había activado tras los primeros avisos a la Guardia Civil de Tráfico, a los equipos de mantenimiento de carreteras y a los servicios sanitarios del 061. A pesar de la rápida movilización de los recursos de emergencia, los sanitarios solo han podido certificar la muerte del conductor de la motocicleta. La Guardia Civil ha instruido las diligencias para esclarecer las circunstancias de la colisión.