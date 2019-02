“La muerte de la hija de Ana Julia tiene mucho que ver con la de Gabriel”

De no haberse suspendido la audiencia previa prevista para este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Ángel Cruz y Patricia Ramírez ya habrían solicitado formalmente que la muerte de la hija de Ana Julia Quezada en Burgos constase en la causa por el asesinato de su hijo, el niño de 8 años Gabriel Cruz. “Lo que sí sabemos es que hay un historial en Burgos, que esté prescrito o no, pasó hace muchos años, pero que esté incorporado al nuestro es lo que pedimos. Como padres, a todo lo que nos podamos agarrar de manera legal para que no pueda hacer daño, siempre en base a la legalidad y al buen proceder, lo vamos a hacer”, manifestó ayer Patricia en una multitudinaria rueda de prensa cuando se cumplía un año de la desaparición y muerte de su hijo.

A la espera de que el juez Rafael Soriano dicte el auto de apertura de vista oral que permitirá que un jurado popular juzgue a la autora confesa de la muerte del ‘Pescaíto’ en la Audiencia Provincia, los progenitores han adelantado que solicitarán que se incorpore la deducción de testimonio de actuaciones que se llevaron a cabo en Burgos en relación a la muerte de la hija de Quezada, apuntando que aunque hayan “pasado muchos años” porque están convencidos de que “tiene mucho que ver” con la muerte de su hijo.

En busca de un fallo “incuestionable, inquebrantable e irrefutable” Una sentencia “incuestionable, inquebrantable e irrefutable” contra Ana Julia Quezada, que no “solo le haga justicia a él sino también para que esta mujer no haga daño a nadie más”. Ángel Cruz y Patricia Ramírez quieren que el fallo que condene a la presunta asesina de su hijo no pueda ser recurrido por sus abogados porque puedan decir que “no ha sido un juicio justo y que estaba juzgada antes del juicio”. Recordaron que el letrado Esteban Hernández-Thiel presentó “un recurso contra el jurado popular por la preocupación que tiene hacia la asesina de nuestro hijo y el hecho de que el carácter público y mediático del crimen pueda llegar a perjudicarle”, y solicitaron “respeto” porque aunque no pesa ya el secreto de sumario si sigue vigente el secreto sobre las actuaciones, incidienco en “los daños ocasionados a la familia con determinadas filtraciones”, que además pueden “manchar un proceso con la publicación de ciertas cosas que darían argumentos a la defensa para decir que la sentencia no es justa porque ha habido un juicio público, paralelo y mediático”. “Una de las cosas que más fuertes nos mantiene es luchar con hasta nuestra última gota de fuerza para que se haga justicia a Gabriel”, afirmaron, añadiendo la madre que para que exista perdón tiene que haber “arrepentimiento real” y que no ha visto en Quezada una “sola pizca de arrepentimiento”, porque “no es capaz de arrepentirse, no tiene esos sentimientos”. “Si los tuviese, no habría hecho la atrocidad que eso ese día, ni posteriormente cuando podía haberlo arreglado, ni ahora”, dijo.

La de ayer por la tarde en el Hotel Catedral fue una extensa comparecencia de más de hora y media en la que los progenitores del ‘Pescaíto’ se abrieron como nunca antes y abordaron distintos aspectos inéditos en ellos. Y es que durante estos 365 días han tenido que soportar momentos muy duros, algunos con ataques llegados desde Internet que los han llevado a pedir que se legisle para que aquellos que actúan “escondidos detrás de una pantalla u ordenador” no puedan lanzar “cosas horrorosas” como las que han presenciado en referencia a su hijo o al pequeño malagueño Julen.

“He visto cosas horrorosas de mi hijo, de Julen. Me han llegado. Los valores sociales dependen de nosotros y no todo vale aunque uno esté escondido detrás de una pantalla u ordenador. No se puede decir que es mejor que se haya muerto un niño”, sostuvo Patricia, quien recalcó que es preciso “legislar y alzar la voz”, dar una “vuelta” para que “haya justicia dentro de las plataformas y redes” para actuar contra los “desalmados que detrás de una cámara se permiten el lujo de jugar con sentimientos que no se pueden jugar y que son el escaparate para nuestros hijos, que son el futuro”.

Censuró esos comentarios realizados con “saña” y rabia” y ha recordado cómo impulsaron un logotipo en el que una pecera azul contenía peces dibujados por su ‘Pescaíto’, en el que cada una de las letras del nombre Gabriel representaban valores que deben proteger a los niños: Generosidad, amor, bondad, respeto, integridad, empatía y lealtad”.

También se han pronunciado sobre la prisión permanente revisable, pena que tanto la Fiscalía como su letrado, Francisco Torres, solicitan para la autora confesa de la muerte del niño, Ana Julia Quezada, por un delito de asesinato con alevosía.

“Me han dicho podemita, a su padre porque en su momento lo fue, y que teníamos la condición de perdonarla y creíamos en su reinserción. No somos juristas, no entendemos de leyes y estamos en un proceso de duelo en el que no hay día en el que no me suba al coche y no me rompa al pasar por la avenida que cada día cruzaba con mi hijo. No he entrado en ningún movimiento porque, honestamente, no es este el momento y porque va contra mi propia ética personal. Sin faltar ni dañar a nadie, creo que es un debate político y no me veo con capacidad para ponerme delante de un micrófono abogando por algo que ni idea de qué consecuencias tiene”, explicó la madre, quien destacó que tienen en Francisco Torres a uno de los mejores penalistas de Andalucía al que solo han pedido que se solicite para Ana Julia Quezada “la máxima pena que existe para este tipo de crímenes, que, hoy por hoy, es la que es”.

“Tengo sentimiento de culpabilidad por mi relación con esta mujer” “Tengo sentimiento de culpabilidad por haber tenido una relación con esta mujer, si no la hubiera tenido a mi hijo no le hubiera pasado nada y no soy capaz de imaginar que alguien que me decía que me quería y en quien confiaba iba a asesinar a mi hijo”, reveló ayer Ángel Cruz, quien aseguró no “sentir vergüenza al decir que se me ha pasado por la cabeza el suicidio porque creo que hay algo detrás de la muerte y lo que más deseo es estar con mi hijo”. “Ahora es cuando me doy cuenta de lo que es vivir sin ese pequeñajo que nos alegraba la vida y que era nuestra felicidad (...) “Me toca por el hijo que me salvó la vida, vivirla de forma digna”, apuntó, y aunque le sale “el odio, la rabia, el dolor de la pérdida de mi hijo, la traición”, pidió que quede “el amor a Gabriel y no el odio a la asesina”.

A esto, Ángel trasladó su “apoyo” a los padres que están o han estado en su misma situación. “Los entendemos y estamos a su lado”, dijo insistiendo en que que respetan “mucho” a los padres a los que les han ocurrido desgracias similares y que tiene “fuerzas para seguir luchando”. “Nosotros ahora no tenemos esas fuerzas, a lo mejor en 4, 6, 8 años... No sé en cuánto tiempo tendré fuerzas suficientes para pedir una ley o ir al Congreso”, apostilló.

Además, han defendido que a diferencia de otros casos, en el suyo los han tratado “de forma justa”. “No ha salido ninguna sentencia injusta ni se ha cometido ninguna imprudencia (...) No sabemos dónde estaremos dentro de unos años”, han concluido.