Un muerto y cinco heridos en una pelea con arma blanca en Berja

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este lunes en una pelea con arma blanca en la localidad almeriense de Berja, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron sobre las dos menos diez de la madrugada, cuando se recibió la primera de varias llamadas alertando de una pelea en la calle Romero, en el municipio de Berja, en la que al menos una persona habría resultado herida por arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y profesionales sanitarios. La Comandancia de la Guardia Civil ha confirmado que el suceso se ha producido en la zona conocida como Cerro Matadero, donde un varón ha muerto y un total de cinco personas han resultado heridas, al parecer familiares de la víctima mortal (entre ellas la madre y una hermana).

Barrio de Cerro Matadero de Berja, donde han ocurrido los hechos / Redacción

La investigación permanece abierta y la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.

Fuentes municipales han apuntado que la Guardia Civil busca en estos momentos al presunto autor que asestó las puñaladas a la víctima y al resto de heridos, que permanece huido. Y han añadido que, horas después, en la misma calle en la que se ha producido la agresión se ha registrado un incendio, en el que han interviniendo los bomberos. Por el momento no se ha establecido si este sucesos si guarda relación con los hechos criminales que investigan las autoridades.