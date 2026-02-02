Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en la playa de Los Muertos en Carboneras
En la embarcación, que ha llegado sobre las 12:45 horas, viajaban una veintena de adultos y un menor
El desafío millonario de construir un refugio temporal de inmigrantes en la isla de Alborán
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.
En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.
Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.
