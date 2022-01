Siete muertos en 24 horas en Almería (34 en enero), esto no es solo una gripe

Ómicron es, según las fuentes sanitarias, la cepa predominante en Almería. Pero resulta extraño que mientras los fallecimientos mantienen una línea regular en la mayoría de los puntos del país, el número de muertes en Almería mantenga una tendencia al alza: 19 muertos en la provincia durante los últimos cuatro días.

Salud notifica este jueves siete nuevas muertes, que unidas a las anteriores hacen que enero sea el peor mes desde el verano pasado. El número de decesos de este mes de enero es de 34 personas y ya son 990 los almerienses que han perdido la vida a causa del coronavirus.

El número de fallecimientos parecía estancarse cuando la provincia superó el 80% de personas con pauta de vacunación completa. De hecho, la covid mataba diez veces menos en Almería desde que hubo un 80% de la población vacunada. Pero esta semana, las cifras han vuelto al pasado. El número de muertes es difícil de explicar y, de hecho, nadie se atreve.

Algo que se escapa de los pronósticos realizados por el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, hace escasos días, cuando aseguraba que los casos se habían estabilizado.

"Esto es un retroceso, pero yo no desfallezco. Yo pienso que la La meseta siempre tiene picos. Nos mantenemos en el sentido dramático puesto que tenemos más fallecimientos por covid o con covid en la provincia", argumentaba el pasado jueves Belmonte, afirmando que a partir de esta semana los contagios se van a estabilizar y desde febrero comenzará una bajada de casos.

"No podemos bajar la guardia. Hay que vacunarse, pero, sobre todo, ponerse la mascarilla, respetar la distancia de seguridad y ventilación. Gracias a dios los positivos no son tan dañinos como en olas posteriores pero alarman y causan muchas bajas en trabajos", añade.

En cuanto al, al menos existe una cierta bajada. Si el jueves eran casi 2.400 el número de nuevos contagiados, Salud notifica este viernes un total de 1.181 casos.

La incidencia se queda en 2.428,9 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, veinte puntos más que el pasado jueves.

En cuanto a los municipios más afectados. La localidad de Abla, en la comarca del Nacimiento, tiene una tasa de incidencia de 6.009,6 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la mayor de la provincia. El municipio que más positivos suma sigue siendo la capital, con 5.951 en los últimos 15 días.

Bajas Covid en colegios

"Estamos teniendo problemas en que los interinos no aceptan esas bajas porque son de muy poca duración. A veces llamamos, se incorpora el interino y al mismo tiempo el titular. Así que al interino igual le cuenta un día la duración". Esa esa la realidad de las bajas covid del profesorado en Almería según el delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez

Jiménez asegura que se está realizando un gran trabajo en los centros "y desde la Junta siempre estamos en contacto con ellos". El delegado explica que recursos humanos trabaja todos los días para cubrir las bajas más urgentes. "Tengo que agradecer el trabajo a recursos humanos por el gran trabajo que están haciendo", explica.

En cuanto al número de bajas por coronavirus que hay actualmente en la provincia, Belmonte no se atreve a dar datos: "No sabemos cifras reales de porque primeramente los centros son los que hacen en el primer filtrado. No queremos entrar en una guerra de cifras. Es cierto que estamos atravesando un momento complicado, pero a estas alturas el año pasado teníamos 170 aulas cerradas y este año una".

Para el delegado es positivo que las clases se puedan ofrecer en el colegio: "Por suerte podemos llevar a cabo la presencialidad en las aulas, que eso es algo fundamental. En las aulas se trabajan ciertas cosas que no se pueden trabajar en la pantalla de un ordenador".

En términos generales, Jiménez explica que "el año pasado superamos el curso con matricula de honor". Sin embargo, manifiesta que este ha sido "un curso tranquilo hasta diciembre pero desde entonces está siendo complicado". En cuanto a las bajas (no covid), "hemos hecho dos llamamientos, en el primero cubrimos alrededor de 100 bajas entre vacantes y sustituciones, en el segundo 157 y en el que salió ayer, alrededor de 40 plazas vacantes", explica.

Almería tiene a 340 profesionales sanitarios de baja por covid-1

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado este martes el "esfuerzo" que realiza la Administración andaluza para cubrir las bajas de profesionales sanitarios afectados por covid-19, que en este momento ascienden a unos 340 personas en toda la provincia, 76 de ellos relativos al Área de Gestión Sanitaria Norte, según ha puntualizado.

En declaraciones a los medios, el delegado ha afirmado que desde 2018 el número de profesionales sanitarios en la sanidad pública almeriense "ha aumentado un 26 por ciento", pasando de 6.625 a 8.512 que hay en la actualidad, según ha asegurado.