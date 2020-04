–¿Cómo es el procedimiento de los análisis que diagnostican si un paciente está infectado por el COVID-19?

–Nosotros estamos cubriendo para el diagnóstico de COVID por PCR al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y La Inmaculada de Huércal-Overa, así como a toda la población de influencia de los centros de Atención Primaria correspondientes a sus áreas respectiva. Además, también estamos realizando los test a los hospitales privados de nuestra provincia. Los circuitos de transporte están muy bien definidos y se realizan utilizando siempre los contenedores de seguridad biológica tipo B recomendados. Se han habilitado dos consultas para la toma de muestras en Distrito Almería y en el propio hospital, a lo que hay que añadir los puntos de recogida rápida de muestras que recientemente se han puesto en marcha en ambos hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

–¿Este laboratorio es el de referencia para toda la provincia? ¿De qué centros llegan muestras?

–Cubrimos toda la provincia a excepción de la zona de Poniente que cuenta con su propia tecnología para analizar las muestras.

–¿Cuánto tiempo se tarda en analizar un test desde que entra a laboratorio, lo coge un profesional y sale el resultado?

–Hay que aclarar que estos test no están automatizados y requieren un trabajo manual muy preciso porque trabajar con muestras de ARN (que es el tipo de genoma de este virus) es más complicado que otro tipo de pruebas moleculares. Además, se añade que las muestras biológicas de estos pacientes hay que trabajarlas en condiciones muy seguras desde el punto de vista de la bioseguridad. De hecho, nosotros trabajamos en un moderno laboratorio P-3 que cuenta con esclusa eléctrica de seguridad para acceder a la zona de trabajo y un gradiente de presión negativa forzada que impide la salida de aire de partículas al exterior del recinto. Contamos también con dos cabinas de seguridad biológica para el trabajo inicial de estas muestras y protección máxima de los profesionales que van vestidos con todos los equipos EPIS que se requieren para trabajar en estas condiciones de seguridad. La primera parte del proceso es la recepción de los contenedores de seguridad con las muestras y la petición electrónica de la PCR. Para ello, se ha habilitado una sala de unos 40 metros cuadrados para llevar a cabo este primer proceso de recepción. La manipulación en sí de las muestras respiratorias se lleva a cabo dentro del LAB-P3 en las condiciones de seguridad ya comentadas. Posteriormente, se realiza la extracción del ARN para buscar la presencia del virus en estas muestras. Este proceso puede tardar entre 60 y 90 minutos dependiendo del método que utilicemos. Actualmente, en el laboratorio contamos con 4 metodologías (3 semiautomatizadas y una manual). Esto nos está permitiendo no tener rotura de stock en nuestro servicio debido a que se diversifica la entrega de reactivos y se cuentan con varios equipos de para posibles contingencias técnicas. Finalmente, se lleva a cabo la amplificación y detección del virus mediante la técnica de PCR en tiempo real. Para ello, disponemos también de dos equipos que pueden llevar a cabo hasta 96 reacciones de amplificación de forma simultaneada cada uno de ellos. Este proceso puede durar aproximadamente unos 90 minutos. Por tanto el tiempo analítico total, en el mejor de los casos, y debido a que todavía no existe automatización disponible para esta PCR, está en torno a las 4 horas. Esta es una de las razones de peso por la que se ha optado por informar tandas de resultados cada 5 horas.

–Hasta hoy, ¿qué porcentaje de los análisis ha dado positivo y cuál es el de negativos?

–Hasta hoy, el porcentaje global de resultados negativos está en torno al 85% de los test realizados, y el de positivos puede oscilar desde un 10 a un 20%, dependiendo de las zonas.

–¿Cuántos profesionales trabajan en el laboratorio a día de hoy? ¿En cuánto se ha incrementado la plantilla habitual?

–El hospital ha contratado 10 técnicos de laboratorio y reforzado la actividad de FEAs de Microbiología para ofrecer un servicio de primer orden a la población de Almería y poder adoptar con precocidad todas las medidas preventivas y de cuarentena que sean necesarias; además de disponer de un diagnóstico rápido para el manejo adecuado de los pacientes ingresados y la correcta protección de los profesionales que los atienden.

–¿Se hacen turnos para no dejar de analizar en 24 horas o por la noche no hay actividad?

–Se consideró que era necesario disponer de un servicio de 24 horas todos los días de la semana para garantizar unos tiempos de respuesta óptimos que aseguraran la toma de decisiones precoces que hemos comentado anteriormente. De esta forma, se emiten tandas de resultados de forma continuada cada 5 horas aproximadamente. Lo que implica unos tiempos de respuesta de primer nivel para poder controlar esta pandemia lo antes posible en nuestro medio.

–¿Trabajáis con tensión o miedo por el riesgo de estar manipulando muestras de infecciosos que pueden transmitiros el virus?

–Los profesionales que está trabajando el equipo de COVID-19 tienen gran experiencia y saben trabajar con solvencia en el laboratorio P-3 que básicamente funciona como servicio referencia provincial para el diagnóstico de tuberculosis. Por tanto, no tienen miedo porque trabajan en unas condiciones muy seguras, pero si existe un alto nivel de tensión por la gran responsabilidad que conlleva su trabajo y la necesidad de obtener unos resultados óptimos en el menor tiempo posible. En este sentido, todos los profesionales del laboratorio están contribuyendo de forma directa o indirecta en dar un servicio de tan alta calidad diagnóstica.

–¿Qué tipo de protección lleváis para poder trabajar en esta importante labor?

–Pues se utilizan todos los elementos EPIs necesarios, pijama de un solo uso, calzas, batas desechables, gorros, guantes, gafas de protección y mascarillas con filtro de aire.

–Toda la sociedad tiene la vista puesta en el trabajo de los sanitarios, pero crucial es también la labor vuestra a la hora de la celeridad en los análisis... ¿Sois conscientes de la importancia de vuestro trabajo?

–Somos conscientes de ansiedad que genera en las personas la espera de un resultado para COVID-19 y lo crucial que es para la hospitalización para el manejo de los aislamientos y la adopción de medidas de seguridad para los profesionales. En este sentido, es encomiable la labor que están desempeñando en el laboratorio que no escatiman en tiempo si es posible adelantar un resultado. Además, no hay que olvidar que también los trabajadores del laboratorio son personal expuesto de riesgo, que aunque no se trate con pacientes, si se manejan innumerables muestras biológicas que pueden ser contagiosas.

–¿Se puede decir que el laboratorio trabaja a marchas forzadas ya o aún hay cupo para recibir y dar salida a más análisis?

–El nivel de rodaje del laboratorio es tal que hemos conseguido establecer hasta 5 nuevos puntos informáticos de control sobre el proceso de las muestras en la PCR, de tal forma que sabemos a tiempo real en que fase se encuentra la muestras de cada paciente y el tiempo estimado de análisis. Todo esto hace que el nivel de producción se pueda escalar con garantías hasta el doble o el triple sin ningún problema. Aquí el único limitante son los reactivos necesarios para poder llevar a cabo los test.

–¿Qué tipo de test son los que se analizan aquí? Se habla de PCR, de test rápidos... ¿cuál es la diferencia?

–Aquí únicamente hemos utilizado la PCR en tiempo real que es el método más sensible del que se dispone en la actualidad. Los test serológicos que detectan anticuerpos IgG/IgM parece que funcionan mejor y pueden ser muy útiles para analizar el grado de inmunización de la población.

–¿Qué fiabilidad tienen los test que se están realizando a los almerienses? ¿Pueden dar el falso negativo del que se habla mucho en las últimas horas? ¿O por contra, el falso positivo?

–Todas las técnicas que utilizamos en el laboratorio tienen un nivel de incertidumbre sobre los resultados. Esto ocurre incluso en técnicas muy precisas. En el caso que nos ocupa, la sensibilidad de la PCR para SARS-CoV-2 es aceptable, y en cualquier caso el mejor método con el que se cuenta en la actualidad. De hecho, nosotros en colaboración con grupos de expertos en biología molecular de la Universidad de Almería hemos puesto a punto un método de extracción manual de ARN en columnas que mejora la sensibilidad sobre los métodos automatizados, por lo que esta metodología la vamos a utilizar para casos seleccionados con resultados negativos previos con el método estándar para mejorar los resultados diagnósticos en nuestros pacientes. Esto se ha acordado con los Servicios de Neumología y Medicina interna de nuestro hospital como apoyo al manejo de estos pacientes sin filiar y con alta sospecha clínica de COVID. Respecto a los resultados positivos, no creemos que aquí haya apenas problemas con los resultados de la PCR.