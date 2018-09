Se multiplica el número de estudiantes que incluyen Deportes en su matrícula de la UAL

El lunes día 17 de septiembre se llevó a cabo la apertura de aulas y con ella el Servicio de Deportes de la UAL tuvo una primera oleada fuerte de alumnos en ‘ventanilla’ que se ha ido manteniendo durante las siguientes jornadas. Así, desde el minuto uno del curso se ha empezado a recoger el fruto de lo sembrado en el 2017-2018, con un primer cálculo estimativo de que “el ritmo de emisiones de la Tarjeta Deportiva Plus se ha doblado respecto al año pasado por estas mismas fechas”, según ha desvelado Pedro Núñez. Para el director de UAL Deportes, “lo más importante no es que se tengan argumentos más que suficientes para pensar que se va a superar el número de usuarios en nuestras instalaciones, sino que se ha conseguido que haya un cambio de mentalidad y que la práctica deportiva esté ‘normalizada’ como parte de la vida universitaria”.

En ese sentido, el personal que está atendiendo a los estudiantes que montan colas para sacar su Tarjeta Deportiva Plus está realizando una encuesta a título informativo y como una herramienta más para mejorar el modo de ‘llegarle’ a la comunidad. Se quiere saber cómo han conocido este servicio los nuevos alumnos, y qué les hace repetir a los que renuevan su tarjeta: “La mayoría de los que se matriculan por primera vez en la Universidad de Almería nos cuentan que o bien se han enterado por el ‘boca a boca’, lo cual es una satisfacción al tratarse de la mejor publicidad posible, o sea, que sean los mismos usuarios los que están haciendo de embajadores al sentirse satisfechos con nosotros, o bien han visitado las instalaciones con las presentaciones que desde el Vicerrectorado de Estudiante y Empleo se han realizado, lo que también es una alegría porque nos confirma que la inversión y el esfuerzo en mejorarlas las ha hecho atractivas y útiles”.

Pedro Núñez, que ha anunciado que la próxima semana es posible que se dé a conocer un amplio programa de UAL Deportes ya cerrado del todo para este nuevo curso, no ha querido adelantar los detalles del mismo, sino destacar la satisfacción que todo su equipo tiene al ver la respuesta que desde el primer día está teniendo por parte del alumnado: “Tenemos la certeza de que no se sienten plenamente universitarios hasta que no pasan por el Centro Deportivo y se hacen con su Tarjeta Deportiva Plus, es como un paso obligado, algo que se ha construido a base de una línea de trabajo que se ha seguido y que está demostrando ser la acertada”. No solo se han ‘rescatado’ y remodelado las instalaciones, sino que “se ha sido capaz de introducir el deporte en el día a día de cada vez más integrantes de la comunidad universitaria, y eso no es fruto de la casualidad”.

Desde el Servicio dirigido por Pedro Núñez se ha constatado un notable aumento del alumnado que ha incluido directamente en su formulario de matrícula la opción de Deportes, “algo que está ayudando a que la demanda incluso vaya por delante de los tiempos normales que pide el inicio del curso y de la misma presentación del programa, que cuando desvele todo su atractivo seguro que supondrá otro tirón fuerte de solicitudes gracias a sus variadas propuestas y su calidad”. Por último, cabe destacar en esta primera oleada las colas son muy llevaderas y “no suponen tiempo de espera significativo dado el buen trabajo del personal de UAL Deportes”, y que también llama la atención el número de renovaciones que ya se están produciendo, pese a que la Tarjeta del curso pasado sigue en vigor hasta el día 30 de septiembre: “Se ha habilitado un periodo en el que las dos conviven y así el cambio de un curso a otro se produce de manera natural y sin bajar el número de usuarios en las instalaciones, evitando la masificación a primeros de octubre”.