Almería es la segunda provincia andaluza con menos casos de coronavirus aún activos. Por primera vez en muchas semanas bajan del centenar. Quedan 96 personas aún contagiadas (siempre según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, lo que no supone que no hay más personas con el virus pero que no han sido diagnosticadas e incluidas en el sistema).

A pesar de que, como reconoció este miércoles Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cada vez hay menos cadenas de contagio activas en el país, "no hay que levantar la guardia porque ello podría provocar algún rebrote".

No obstante, eso no quiere decir que esas 96 casos activos sean personas que presenten síntomas de COVID-19. De hecho en las últimas dos semanas solo se han diagnosticado 12 casos mediante pruebas PCR (las que detectan el virus activo en las mucosas) y 80 con test rápidos. Esos 96 casos se localizan en 17 municipios.

Más de 10 casos, solo en las principales ciudades

Los tres municipios con más casos de coronavirus son, como es lógico, los tres más pobladas. Por ello, también resulta normal que sean las que mantienen aún hoy más casos activos.

En Almería capital quedan 39 personas con la infección activa (ha habido 286 positivos, 236 curados y 11 muertos). Roquetas de Mar tiene 17 casos activos (151 positivos, 122 curados y 12 muertos), mientras que en El Ejido quedan 15 (63 casos, 43 ya curados y 5 muertes).

Vera y Vícar aún tienen tres personas infectadas

En cuanto a las poblaciones de menos habitantes, Vera y Vícar son las que tienen más casos activos, con tres personas aún infectadas en cada uno. La localidad veratense acumula 11 casos diagnosticados, de los cuales 6 ya se han curado y dos personas fallecieron. En Vícar, los casos totales son 18, con 13 ya curados y 2 muertes.

Por otro lado, son cuatro los municipios con dos casos aún activos. Huércal de Almería tiene 14 casos acumulados, de los cuales 11 ya se han curado y una persona falleció. En Turre se han diagnosticado 3 casos, de los que solo 1 aparece ya como curado. También en el Levante, Pulpí acumula 8 casos positivos, 6 de ellos ya curados. Y en La Mojonera se han curado 4 de los 6 casos que se han localizado.

Finalmente, hay ocho pueblos con un caso activo: Alhabia (ha tenido dos positivos y uno está curado), Carboneras (también una persona recuperada de dos casos en total), Castro de Filabres (con un solo caso y aún sin un test en negativo), Cuevas del Almanzora (acumula 5 positivos, 3 de ellos ya curados y una persona falleció por la COVID-19, Olula del Río (ha tenido 19 casos, pero 18 ya se han curado), Purchena (4 contagios, 2 curados y una persona muerta), Serón (solo ha tenido un caso pero aún no se ha curado) y Mojácar (aparecen como curadas 3 de las 4 personas diagnosticadas en la localidad).