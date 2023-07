El músico Mario Cobo estrena disco; Chet

Mario Cobo (Barcelona, 1975) es un músico de referencia nacional, de eso no cabe duda. Desde su primera aparición en vivo, en 1993, este catalán afincado en Vera (Almería) no ha parado de trabajar, paseando su música por toda Europa, Estados Unidos y México, tanto en sus proyectos personales: las bandas The Nu Niles, Los Mambo Jambo, The Lazy Jumpers, Los Locos del Oeste o The Bop Pills, como acompañando como guitarrista a artistas del nivel de Kim Lenz, con la que ha estado tocando más de diez años en giras por medio mundo, o Loquillo, con el que con The Nu Niles grabó el que sería el primer número uno en lista de ventas en nuestro país del conocido rockero en el año 2015, Código Rocker (DRO / Warner Music International), y entrando poco después a formar parte de la banda de Loquillo hasta el 2019, año en el que Mario decide dejarla con el fin de volver a centrarse en sus propios proyectos. Además, también ha acompañado como guitarrista a artistas americanos de la talla de Sonny Burgess, Billy Lee Riley, Dale Hawkins, The Cadillacs, Janis Martin, Glen Glenn, Ray Campi, Carl Mann, The Bobbettes, Sleppy LaBeef, D. J. Fontana (batería de Elvis Presley) y Joe Clay. En cuanto a su carrera en solitario, publicó el disco instrumental Burning Daylight, en 2016, que tuvo su continuación en 2018 con el EP Almeria Gone Guy (Sleazy Records). Más tarde, a los dos años, Cobo editó un nuevo single, Dulce Espera, con el que entró en las listas de reproducciones de rock nacional español en Spotify y Apple Music y, al año siguiente, lanzó otros dos singles, el primero titulado Dios tiene un plan, que también entró en las mencionadas listas, y el segundo White Christmas, un instrumental navideño. Muy recientemente, en marzo de este año, ha publicado su último disco, Chet, en el que repasa el clásico disco del legendario artista Chet Baker, Chet Baker Sings, grabado en directo en la sala Clasijazz de Almería e interpretándolo sólo con su guitarra. Compositor, productor, guitarrista y cantante, Mario Cobo es, ante todo, un rockero de aspecto y vocación, que defiende un ideal convertido en forma de vida, pero también es una fuente de inspiración para muchos artistas y músicos.

R. G. F.: Cuéntame sobre tus inicios en la música y la guitarra, ¿tuviste influencias en tu familia? ¿Qué fue lo que te motivo a seguir ese camino?

Mario: En mi familia no había nadie que tocase ningún instrumento, ni una afición especial por la música, pero sí que tenía los discos de mi madre y su tocadiscos portátil Cosmos con el que me pasaba muchas horas escuchando singles de The Beatles, Elvis Presley y grupos españoles de los 60. También había una guitarra en el altillo que alguien trajo a casa y después de un campamento de verano en el que me intentaron enseñar a tocar la bamba llegó la curiosidad por el instrumento. Eso y querer imitar a mis ídolos del rock and roll fueron mis motivaciones iniciales.

R. G. F.: Como guitarrista has acompañado a grandes nombres del rock and roll. ¿Con quién te has sentido mejor?

Mario: He tenido la suerte de pertenecer seguramente a la última generación que ha conocido de primera mano a los artistas originarios del rock and roll, ahí incluyo rhythm and blues (R&B), rockabilly y country, y además he tocado con artistas como Billy Lee Riley, Sonny Burgess, artistas del sello Sun Records o DJ Fontana que fue el batería de Elvis Presley. Con algunos de ellos como coincidí en más de una ocasión pude charlar e indagar en sus principios. También he grabado con leyendas del rockabilly como Joe Clay o del rhythm and blues como Big Jay McNeely. Tengo una buena lista y comento estos porque son algunos de los que nunca me imaginaría de adolescente que podría acabar tocando con ellos.

R. G. F.: Hablemos de tu nuevo disco, Chet, que ha visto la luz en vinilo y CD a través del sello personal Texas Forever Records. ¿Cómo lo describirías, qué es lo que lo caracteriza y en qué se diferencia del anterior, Burning Daylight?

Mario: Chet es un proyecto muy bonito en el que me vi inmerso cuando estaba buscando un proyecto que fuese un verdadero reto y un cambio en mi carrera, y la primera idea fue hacer un disco en el que solo estuviese yo con mi guitarra y que pudiese llevar al directo, la segunda fue reinterpretar uno de mis discos favoritos Chet Baker Sings de Chet Baker de manera instrumental. La diferencia con Burning Daylight es bastante notable, ya que este es un disco que homenajea a mis guitarristas favoritos y sus discos de los años 50, tales como Duane Eddie, Hank Garland o Jimmy Bryant.

R. G. F.: Tal y como me comentas, Chet es un disco en el que reinterpretas el trabajo del músico de jazz Chet Baker. ¿Por qué él? ¿Qué te une con este artista musical estadounidense que fue exponente del estilo cool de los años cincuenta?

Mario: Con Chet Baker me une su música, especialmente ese disco que me ha acompañado durante años en muchos buenos y malos momentos. Baker además era un tipo diferente dentro del mundo del jazz porque consiguió atraer a través de su música y su aura a un público muy amplio. Para mí Chet Baker Sings es un disco de pop de los años cincuenta.

R. G. F.: ¿Por qué elegiste Clasijazz para grabar tu disco en directo? ¿Tienes alguna anécdota o momento especial dentro de la grabación que quieras compartir?

Mario: Porque desde que llegué a Almería he querido que esta ciudad formara parte de mi música y tener un espacio como Clasijazz aquí es una suerte, me siento afortunado de que desde el primer día me abriesen las puertas para poder llevar adelante el proyecto. ¿Una anécdota? Sí. Durante todo el día del concierto estuvimos preparando el show y repasé varias veces el repertorio para asegurarnos de que la grabación se iba a realizar correctamente. Cuando llegó el show me salté "My Funny Valentine" que por suerte la había grabado en el ensayo de antes. Vaya chasco si no la hubiese grabado.

R. G. F. Ya has presentado tu nuevo trabajo en Barcelona, donde naciste y te criaste. ¿Pero piensas también presentarlo en Almería, donde vives ahora? ¿Tienes algún plan de gira definido o está todo en el aire todavía?

Mario: Claro, estoy buscando una fecha para después del verano presentarlo en Almería, y la gira musical también, en breve anunciaré las fechas de la misma.

R. G. F.: Las bandas que tú tuviste (The Nu Niles, Los Mambo Jambo, The Lazy Jumpers,...), ¿duraron lo que tenían que durar?

Mario: Yo creo que duraron incluso un poco más de lo que deberían haber durado. Pienso que los proyectos artísticos han de tener una duración antes de que sólo caminen por fuerza de costumbre. Hombre, si un día tengo unos Stones (se refiere a los The Rolling Stones), pues igual me lo pienso.

R. G. F.: Hace apenas dos meses presentaste en las redes sociales a Los Crujidos, tu nueva banda musical.

Mario: Así es. Los Crujidos es mi proyecto para continuar tocando algunas de las canciones que he compuesto para otros proyectos y ofrecer composiciones nuevas que ya estamos grabando. Hacemos rock and roll crudo, recuperando el espíritu de Link Wray y Bo Diddley, y mezclándolo con el nuestro.

R. G. F.: A lo largo de tu labor como productor has trabajado con artistas y grupos musicales como Néstor Pardo, Loquillo, Guillermo Alvah, Xavi Malacara, Cachorros, Help Me Devil, Pike Calavero, entre otros más. ¿Cómo fue y es la experiencia de trabajar con ellos, y qué crees que te han aportado y ayudado para llegar a tu momento actual?

Mario: Cada producción es diferente y por supuesto cada experiencia, pero eso no quita un denominador común que es la magia de estar creando en el estudio, la búsqueda de sonidos, ver crecer una canción. Trabajar como productor es algo que me atrapó desde que grabé mi primera demo, me sigue pareciendo fascinante a día de hoy y es algo en lo que me implico cada vez más. Siempre aprendes y eso para mí es muy importante.

R. G. F.: Me gusta la música de Loquillo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con él? ¿Y cómo entraste a formar parte de su banda?

Mario: Siendo de la misma ciudad, aunque de generaciones diferentes, durante los años nos fuimos cruzando aquí y allá hasta que se dio el momento idóneo en el que nos juntamos para hacer el Código Rocker como Loquillo y The Nu Niles; lo demás, es historia.

R. G. F.: Sé que actualmente participas como productor en los nuevos trabajos de los artistas almerienses Emma, Brasi y Pike Calavero. ¿Me podrías contar en qué consisten esas colaboraciones?

Mario: Mi función como productor siempre es la misma al final, intentar que cada artista consiga el mejor resultado en su grabación. Los tres que has nombrado estilísticamente son muy diferentes pero a todos les une la pasión por la música y un talento especial. Son gente con la que podría pasar mucho tiempo encerrado en el estudio porque con ellos disfruto cada minuto.

R. G. F.: El apoyar a otros artistas en sus carreras y trabajos musicales. ¿Qué te aporta esta actitud?

Mario: Creo que a nivel artístico es algo que habría que hacer siempre. Colaborar, ayudar y avanzar junto a otros proyectos es una manera de crecer no solo a nivel personal si no también a nivel colectivo.

R. G. F.: ¿Y qué hay de tu faceta como cantante? ¿Es algo que vas a seguir explorando?

Mario: Los Crujidos será la excusa para recuperarla. Siempre me ha gustado cantar y me gustaría hacerlo mucho mejor, pero la guitarra me ha atrapado más.

R. G. F.: Actualmente, tienes un estudio y "centro de operaciones" en Vera, Diente de León Estudio, que, según me has dicho está en proceso de crecimiento. ¿Podrías comentarme un poco en qué fase se encuentra ahora mismo?

Mario: Cuando mi familia se mudó a Almería nuestra idea era montar el estudio inmediatamente, pero la vida, los hijos y otras circunstancias lo aplazaron y ahora sigo con el empeño de ampliarlo, aunque con el que tengo ahora mismo puedo trabajar perfectamente en producciones y grabaciones. También he de decir que me gusta mucho visitar otros estudios y trabajar con otros ingenieros aquí o en otras ciudades.

R. G. F.: ¿Cuáles son tus proyectos futuros o metas como músico? ¿Hay algún artista con el que sueñes trabajar o colaborar?

Mario: Ahora estoy muy centrado en las presentaciones de Chet, en los próximos conciertos de Los Crujidos y de Mojo Mantra, un combo de blues con el que también sacaremos en breve un LP. Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar pero no tengo ninguno en mente ahora como objetivo.

R. G. F.: ¿Dónde se puede encontrar tu nuevo disco en formato físico?

Mario: En Almería en Discos Caverna, en breve llegarán los vinilos y los CD.