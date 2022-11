Un neumólogo de Almería, entre los mejores de España

Top Doctors.es®, plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, acaba de dar a conocer su reputado listado anual de los 50 mejores doctores y especialistas españoles de la medicina privada.

Estos galardones, que este año celebran su IX edición, recogen los 50 doctores y especialistas españoles de la medicina privada más votados por el propio colectivo médico a lo largo del año entre los 5.000 votos recogidos. Se vota en base a los siguientes criterios de cada doctor: años de experiencia, su formación nacional e internacional, habilidades clínicas, grado de especialización o cargos de responsabilidad entre otros.

“Top Doctors nace en 2013 con el objetivo de dar respuesta a una clara necesidad de los pacientes: saber quién es el mejor especialista al que acudir cuando se enfrentan a un problema de salud específico en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Los Top Doctors Awards son un firme reflejo de esa filosofía, puesto que reconocen la labor de estos profesionales, avalados por sus incuestionables trayectorias, así como por el reconocimiento de pacientes y compañeros de profesión”, explica Lorena Bassas, co-fundadora de Top Doctors.

Todas las votaciones se cotejan con las valoraciones de los pacientes, para asegurar que los ganadores tienen, además del reconocimiento de sus compañeros, la confirmación por parte de sus pacientes como profesionales de primer nivel.

Top Doctors.es® tiene más de 25 años de experiencia gestionando la reputación online de más de 90.000 médicos y especialistas en el mundo. Cada año más de 275 millones de pacientes utilizan su plataforma para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada en más de 70 especialidades, auditados y certificados por el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo. “Tanto es así que únicamente 2 de cada 10 doctores logra formar parte de nuestro cuadro médico”, afirma Lorena Bassas.

Top Doctors andaluces 2022

Angiología y Cirugía Vascular

El Dr. Alejandro Rodríguez Morata es un reputado angiólogo y cirujano vascular en Málaga, actual jefe de servicio de Angiología y Cirugía Vascular en QuironSalud Málaga, además de dirigir su consulta privada. Es experto en aneurisma, endarterectomía carotídea, varices pélvicas, malformaciones vasculares o síndromes raros, como el Síndrome de May-Thurner y el Síndrome de Nutcracker. Desarrolla una importante tarea investigadora y divulgativa, colaborando en proyectos financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria y la Junta de Andalucía, además de pertenecer al Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular. Ha ganado diversos premios a su labor, entre ellos el Premio a la Investigación “Juan Antonio García Torres”, que otorga la Real Academia de Medicina de Granada y Andalucía Oriental. Es también miembro de la junta directiva de diversas sociedades científicas de la especialidad.

Aparato Digestivo

El Dr. Pedro José Rosón Rodríguez es un destacado endoscopista terapéutico en Málaga enfocado al área de la disección endoscópica submucosa y el tercer espacio. Se formó en centros de prestigio internacional, como el National Cancer Center de Tokio. El Dr. Rosón es conocido por ser uno de los mayores especialistas nacionales en POEM, G-POEM y resección de tumores submucosos por STER, desarrollando una amplia labor docente y divulgadora en estas técnicas. En este sentido, es coordinador del Grupo Andaluz de Endoscopia Digestiva y pertenece a la junta directiva de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED). Es jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional de Málaga y director del Instituto Endoscopia Digestiva Avanzada.

Cardiología y Cardiología Infantil

El Dr. Ernesto Díaz Infante es un reputado cardiólogo en Sevilla. Con más de dos décadas de experiencia médica es una eminencia nacional en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Se formó a nivel internacional, realizando estancias en Bruselas, Toulouse, Leyden, Milán y Bolonia. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con numerosos premios, varios de ellos a proyectos de investigación. De hecho, el Dr. Díaz desarrolla también una importante actividad investigadora y divulgativa, siendo ponente asiduo en congresos, investigador en estudios clínicos multicéntricos, evaluador de comunicaciones científicas y revisor de las revistas Journal of the American College of Cardiology y Europace. En la actualidad dirige la Unidad de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Vithas Sevilla.

Cirugía Capilar

El Dr. Francisco Javier Ruiz Solanes es un reputado cirujano capilar en Málaga, con más de tres décadas de experiencia en la profesión. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y experto en Trasplante Capilar por el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Se ha formado ampliamente, siendo actualmente experto en técnica FUE, trasplante y tratamiento capilar, plasma rico en plaquetas e injerto capilar. En la actualidad es director médico de la Clínica Esbeltia de Málaga.

Ginecología y Obstétrica

El Dr. Francisco Márquez Maraver es un reconocido especialista en Ginecología y Obstetricia en Sevilla. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la profesión, con especial dedicación al tratamiento mínimamente invasivo del cáncer ginecológico. Es también experto en endometriosis, cirugía íntima femenina, cirugía laparoscópica avanzada, incontinencia urinaria y cáncer de ovarios. Pertenece a las sociedades más importantes de su especialidad, tales como la Sociedad Española de Obstetricia de Ginecología y la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, además de desarrollar una importante actividad divulgativa y ser autor de libros de la especialidad. Ha recibido premios a su trayectoria profesional y dedicación. En la actualidad el Dr. Márquez es director Médico del Centro Insego y coordinador de la sección de Ginecología Oncológica del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Neumología

El Dr. Joaquín Vizcaíno Ricomá es un reputado especialista en Neumología con una amplia trayectoria de casi 30 años. Hoy en día, compagina su labor en el Servicio Andaluz de Salud con su actividad privada en su propia consulta privada de Neumología en Almería y en el Hospital Mediterráneo HLA. Ha sido pionero en el manejo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar en el Hospital Universitario de Poniente, y ha sido el introductor de la ecobroncoscopia en Almería.

Unidad del dolor

El Dr. Jesús Maldonado Contreras es un reputado especialista en Unidad del Dolor en Málaga y Marbella que cuenta con casi quince años de experiencia profesional. Se formó en algunos de los hospitales y universidades de mayor prestigio, tales como la Universidad de Leiden (Países Bajos), el Leeds Teaching Hospital (Reino Unido), la Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Italia) o el Hospital Ambrosé-Paré de París (Francia), entre otros. Su amplia formación le ha convertido en gran experto en hernia discal (cervical y lumbar), ciática, dolor neuropático, neuralgias, rizólisis, radiofrecuencia o neuroestimulación medular. Compagina su labor asistencial con la docencia, siendo profesor de la Universidad de Granada desde 2009 y del Máster profesional en Medicina del Dolor por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Sociedad Española del Dolor. Forma también parte de las principales sociedades médicas y científicas de la especialidad. En la actualidad el Dr. Maldonado ejerce como FEA en el Hospital Quironsalud Málaga y es coordinador de la Unidad del Dolor en el Hospital Quiron Marbella.

La excelencia reconocida por expertos de la profesión

Este prestigioso premio reconoce la labor de los especialistas y médicos en el último año, valorados por el propio colectivo médico y especialistas de cada área, encargados de realizar la nominación a través de un proceso de encuesta abierta dirigida a los profesionales colegiados que quieran participar. Asimismo, todos los doctores que forman parte de la plataforma han pasado un control de auditoría y han sido certificados por el que es actualmente el proceso de selección de doctores más riguroso del mundo, el cual cuenta con más de 25 años de experiencia.

En la encuesta, Top Doctors recomienda que, junto a los criterios profesionales mencionados anteriormente, tengan en cuenta a la hora de votar que sean doctores a los que ellos acudirían o recomendarían en caso de enfermedad propia o de un familiar. En esta edición, se han recogido más de 5.000 recomendaciones de profesionales, de los que se han seleccionado los 50 más valorados.

Opiniones de pacientes reales y verificadas

Los galardonados cuentan con las mejores puntuaciones reconocidas por los pacientes. Dada la importancia que tienen los comentarios y las valoraciones, por su influencia en la toma de decisiones de otros pacientes, Top Doctors ha implementado un sistema de verificación que garantiza la autenticidad de las más de 235.000 opiniones que se comparten en la plataforma. Actualmente los pacientes dan una valoración de 4.8 sobre 5 a los doctores. “El 75% de las personas consulta las opiniones antes de tomar una decisión. Por esta razón, en Top Doctors, garantizamos la autenticidad de todas las opiniones y nos aseguramos de que todos los comentarios sean reales. Para ello, verificamos las valoraciones a través de un sistema de autentificación”, afirma Bassas.