La odisea de un viaje en tren entre Madrid y Almería que duró más de 14 horas

Sentada en el suelo de la vía 10 de Chamartín y, a la derecha, información del trayecto en la App de Renfe.

La Odisea de Ulises se queda corta comparada con algunos viajes en tren entre Madrid y Almería y viceversa. Montarse en uno de estos ferrocarriles a menudo se convierte en una aventura en la que el pasajero nunca sabe cuánto va a durar su viaje. Y si no que se lo digan a paula Vergel, que el pasado domingo tardó más de 14 horas y media en llegar desde Chamartín (Madrid) hasta la Estación Intermodal de Almería.

Cuando Paula llegó a la estación de Chamartín el domingo a primera hora esperaba pasar siete horas y media metida en un tren para llegar a Almería. Un viaje ya de por sí extremadamente largo y que, sin embargo, finalmente duró el doble. Una auténtica odisea desde las 08:02 de la mañana (hora programada de la salida) hasta las 22:40 horas, cuando pisó la capital almeriense.

“A las 7:30 se nos avisó de que nuestro tren Intercity 00276 dirección Almería (salida a las 08:02) saldría con retraso debido a incidencias en la infraestructura de Adif. Desde esa hora, hasta alrededor de las 11:00 no se nos informó de nada”, cuenta a Diario de Almería. En las pantallas de la estación tan solo aparecía información sobre el retraso, sin ninguna otra adicional.

Pantalla de la estación de Chamartínm con la palabra "delayed" en el tren hacia Almería. / Diario de Almería

A las 10:35 los pasajeros del mismo tren, pero desde Atocha, fueron reubicados en un autobús, mientras los de Chamartín seguían esperando.

“Nos citaron a las 11:15 en la vía 10 para coger un tren a Linares, pero luego nos dijeron que nos llevarían a Moreda (Granada) y que allí nos llevarian en taxi a Almería”, cuenta. Pero no sucedió ni una cosa ni la otra.

Finalmente, a las 12:20 (con más de cuatro horas de retraso) partieron en un tren hacia Aranjuez (Madrid), con la promesa de coger otro tren sin esperas hasta Linares (Jaén) y desde allí un taxi a Almería.

“A las 13:40 llegamos a Aranjuez, donde no estaba el tren que se nos prometió”, lamenta. No salieron hasta las 15:00 hacia Linares. “Ya en el tren nos dijeron que en vez de un taxi nos recogería un microbús”, cuenta Paula, pero una vez que llegaron a la ciudad jiennense no había ni una cosa ni la otra. Eran ya las 18:00 horas. “Un trabajador de Renfe nos informó de que tendríamos que esperar hasta que los pasajeros que salían de Almería dirección Madrid llegaran para subirnos a ese mismo microbús”.

Cuando llegó el bus (19:15), el conductor tuvo que tomar un descanso reglamentario de 30 minutos. No salieron hasta las 19:45 y llegaron a Almería, por carretera, a las 22:40, más de 14 horas y media después de la hora programada para la salida desde la estación de Chamartín.

Renfe se excusa: "Fue por un retraso en las obras en Chamartín"

Los pasajeron llegaron a Almería con más de 7 horas de retraso con respecto al horario establecido (tenían que haber llegado a las 15:20 horas). Sin embargo, Paula Vergel se queja de que Renfe no les permite solicitar la indemnización "porque supuestamente el tren no salió con retraso". Para muestra, adjunta esta imagen de la aplicación de Renfe donde aparece que el tren iba en "horario previsto".

La aplicación de Renfe indicaba que el tren estaba en el horario previsto. / Diario de Almería

Renfe ha confirmado a Diario de Almería que el tren Intercity Madrid Chamartin-Huércal "se vio afectado, entre otros trenes, por una incidencia en la infraestructura en Chamartín debido al retraso en las obras programadas en horario nocturno por parte del gestor de la infraestructura".

Aseguran que Renfe estableció un servicio alternativo para garantizar el trayecto a destino de los viajeros y lamenta las molestias ocasionadas por esta incidencia. Además aclara que "mantuvo informados a los pasajeros través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales", algo que difiere mucho del relato de la viajera, que denuncia una continua falta de información.

Por otra parte, en la información remitida a este diario, Renfe asegura que ofreció bolsas de avituallamiento a los pasajeros en Alcázar, es decir, bastante después de las 15:30 horas. Por su parte, la pasajera asegura que "el tren al que nos subimos no estaba cargado y solo se nos pudo ofrecer agua, un bocadillo seco con una loncha de embutido y una naranja".