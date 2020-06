El 41% de los empleos ofertados en el SAE en Almería durante el estado de alarma son para limpieza y desinfección

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha captado en Almería desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus 106 ofertas de empleo para 230 puestos de trabajo, de los cuales el 41% se refieren a personal de limpieza y desinfección. Así se desprende de los informes realizados por el equipo provincial de Agentes de Empresa del SAE, formado por 26 técnicos, en base a las ofertas presentadas en la Oficina Virtual de Empleo y las registradas telemáticamente ante las oficinas SAE desde el inicio del estado de alarma hasta el 31 de mayo.

Las 106 ofertas registradas comprenden un total de 230 empleos, de los que 95 son para personal de limpieza y desinfección, lo que supone el 41% del total. También se han captado ofertas para 30 empleos (el 13%) en la construcción y actividades afines, como la fontanería, electricidad, jardinería, mantenimiento y pintura, así como ofertas para 27 puestos de trabajo (12%) en los sectores agrícola y de industria auxiliar, como envasador/a, mozo/a de almacén, peón de planta de residuos agrícolas, ingeniero técnico agrícola y responsable de logística.

Además, se han registrado ofertas para contratar a 13 comerciales en distintos sectores (6%). En el SAE también se han ofertado 10 empleos en contabilidad y oficinas, otros 10 para educadores, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y logopedas; 7 en actividades sanitarias; 5 empleos para conductores; 4 para monitores y animadores socioculturales; 2 para empleados de gasolineras y para cuidadores de animales; y una para frigorista, monitor de fitness, camarera de pisos, lavado de camiones, docente en mejora genética de semillas, ayudante de cocina, conserje, técnico de mantenimiento informático, asesor jurídico, técnico de equipos electrónicos e ingeniero superior de mecánica.

Según refleja el informe realizado por los Agentes de Empresa, ha sido a partir de mayo cuando las empresas han comenzado a presentar ofertas de empleo, aunque siguen mostrándose cautas en sus decisiones sobre ampliación de plantilla. El informe recoge también las perspectivas de futuro respecto a perfiles que aumentarán su demanda en los próximos meses. En el marco de los servicios auxiliares de limpieza, los más requeridos, el informe destaca que las ocupaciones de personal de limpieza especializado en desinfección y operario de limpieza con recurso preventivo surgen como novedad y con una importante demanda, a consecuencia de una mayor necesidad de limpieza de las instalaciones de la necesidad de seguridad en la prestación de este servicio.

En centros y residencias de mayores se han solicitado, además de este personal de limpieza, perfiles de terapia ocupacional, trabajo social y cocina. También se prevé que crezca la demanda de perfiles relacionados con la salud, fisioterapia y ayuda a domicilio para el cuidado de personas dependientes. Las asesorías y gestorías, debido al aumento del volumen de trabajo que han tenido en estos meses, han venido solicitando y siguen haciéndolo perfiles administrativos con conocimientos en el área laboral.

La digitalización del consumo y la reducción de los desplazamientos va a provocar, según señala el informe de los Agentes de Empresa, un impulso en el sector del transporte y la logística, aumentando la demanda tanto en el personal de almacén como en conductores, repartidores de paquetería, personal administrativo e ingenieros especializados. Los perfiles asociados al marketing digital y el comercio online, junto con el desarrollo de las redes sociales para estos fines, serán otras de las profesiones que se prevé que despuntarán en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con los perfiles de informático/a con conocimientos avanzados en hojas de cálculo y análisis de datos para la toma de decisiones (Big Data).

Asimismo, se prevé un aumento de la demanda de personal para el cuidado de hijos/as menores si los centros educativos y guarderías no retoman su actividad o no lo hacen al cien por cien, ya que no todos los progenitores tienen la posibilidad de teletrabajar.