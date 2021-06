La oficina principal de Correos en Almería también dispone de cajero automático

Correos también dispone de un cajero automático en la oficina principal de Almería, sita en la Av San Juan Bosco.

Esta oficina se une así a las otras 9 oficinas de Andalucía que ya cuentan con estos cajeros: las oficinas principales de Algeciras (C/ Ruiz Zorrilla, 42), Cádiz (Plaza Topete, S/N), Jaén (Pl. Jardinillos, S/N), Granada (C/ Puerta Real, 2) y Sevilla (Avda. de la Constitución 32), así como la sucursal 3 de Granada (Avda. de América, 55), la 5 de Málaga (Héroes de Sostoa, 194), la 3 de Marbella (C/ Pizarro, en San Pedro de Alcántara) y la 1 de Sevilla (Avda. de Las Razas, 4). Próximamente, la oficina principal de Estepona (Paseo Marítimo, S/N) también contará con uno de estos cajeros.

Correos ha instalado inicialmente cajeros en un total 109 oficinas de toda España, y está estudiando también incluir 20 cajeros más en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que no dispongan de ninguna oficina bancaria, pero sí cuenten con algún punto de atención de Correos.

Los cajeros pertenecen a la empresa Euro Automatic Cash –compañía española experta en la gestión de flotas de cajeros automáticos, respaldada por el Grupo Banco Santander y Crédit Mutuel- que fue la que obtuvo la adjudicación en la licitación de este proyecto, cuyo objetivo es facilitar la disposición de efectivo a los ciudadanos.

De este modo, Correos continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día.

En esta misma línea se enmarca también el acuerdo alcanzado con el Banco Santander que permite en Andalucía que 844 puntos de atención al ciudadano de Correos (413 oficinas y 431 puntos de atención rural) presten los servicios de ingreso y retirada de efectivo a través de CorreosCash a los clientes de la entidad. Estos pueden realizar esas operaciones en las oficinas y los carteros pueden entregar dinero en cualquier domicilio de España.

Por provincias, estos puntos de atención al ciudadano se distribuyen de la siguiente manera: 81 en Almería (41 oficinas y 40 rurales), 76 en Cádiz (47 oficinas y 29 rurales), 80 en Córdoba (47 oficinas y 33 rurales), 154 en Granada (43 oficinas y 111 rurales), 81 en Huelva (32 oficinas y 49 rurales), 104 en Jaén (44 oficinas y 60 rurales), 131 en Málaga (67 oficinas y 64 rurales) y 137 en Sevilla (92 oficinas y 45 rurales).

Esta opción aparece integrada en la app del banco para aquellos clientes que la utilicen; el resto solo necesita una tarjeta bancaria de Santander y el documento de identidad para poder realizar este tipo de operaciones desde cualquier oficina de Correos. La operación será gratuita para los clientes del banco en aquellas oficinas de Correos ubicadas en municipios donde la entidad no tiene presencia física (dos operaciones por mes).

Con este acuerdo y la nueva instalación de cajeros automáticos en las oficinas, los ciudadanos y empresas seguirán beneficiándose de la capilaridad de la red de oficinas de Correos, que se configura como un elemento relevante en la cohesión territorial y el desarrollo económico del país, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España.