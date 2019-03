No solo bolsita, los dueños tendrán que limpiar los orines de sus perros

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la ordenanza de limpieza establece una serie de normas para los animales de compañía en las vías y espacios públicos que, en caso de no cumplirse, puede suponer multas económicas. Alonso incide en que el texto que regula la limpieza y recogida de residuos establece tres tipos de sanciones en su régimen disciplinario: leves, graves y muy graves. Las primeras, entre las que se incluye actualmente la no recogida de los excrementos de las mascotas, conlleva una multa de entre 120 a 750 euros.

El equipo de gobierno acaba de anunciar la modificación de la ordenanza municipal de la limpieza para incluir en la misma la obligatoriedad, so pena de sanciones económicas, de llevar una botella con agua mezclada con vinagre común –lo más habitual– para minimizar el efecto de las micciones de los perros. El propietario que no atienda la ordenanza municipal, como sucede también en el caso de la obligatoriedad de la recogida de los excrementos del animal de la vía pública, podrá ser sancionado con multas que van entre los 1 20 y los 750 euros .

82 personas han sido multadas en menos dos años

El Ayuntamiento de Almería, a través de la correspondiente denuncia por parte de la Policía Local, ha sancionado a 82 personas por no recoger los excrementos caninos desde que, en 2017, fuera aprobada la nueva ordenanza de la limpieza. No es que antes no figurara esta infracción, pero no era usual que el Ayuntamiento se preocupara por este tema que, sin embargo, se convirtió en la queja más repetida en los barrios. Advertidos de este malestar, en esta Corporación se han tomado diversas medidas para combatir la problemática, ordenando a la Policía la imposición de sanciones, endureciendo la cuantía de la misma y poniendo en marcha campañas de concienciación, desde aquella “Almería es tu casa, no la cagues” a, por ejemplo, los llamativos excrementos gigantes de plástico, e iniciativas piloto como las farolas falsas pipican.